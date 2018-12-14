Чехи больше верят армии и полиции, чем церкви

Для полиции показанный результат оказался лучшим, начиная с 1994 года. В 2018 году продолжился процесс укрепления доверия к стражам правопорядка, который начался еще в 2016 г. Более высокое, чем ранее, место в рейтинге заняли также суды, которым теперь доверяет 58% респондентов. Лучший результат у судебных органов был только в сентябре 2014 г., когда уровень доверия судебной системе достиг 61%.

Центр исследования общественного мнения сообщает: «Доверие к армии, полиции и судам выше у тех респондентов, которые оценивают свой уровень жизни как «хороший». Влияние прочих социально-демографических характеристик (пола, возраста, образования), в основном, не оказывает заметного воздействия на полученный статистический результат».

Начиная с 2011 г. люди все меньше доверяют тому, что видят по телевизору, читают в газетах, слышат по радио. Однако эти настроения носят, скорее волнообразный характер – в 2014 г. падение доверия остановилось, а с осени 2017 до весны 2018 года даже несколько выросло. На данный момент, то есть на ноябрь 2018 г., радио доверяет 48% граждан и не доверяет 46%. Телевидению верит – 40%. Например, в 2005 г. этот показатель у радио и телевидения достигал 70%. Тогда же печатным изданиям верило более 63%, а сейчас этот показатель составил всего 38%. Интернету доверяет 39% и не доверяет 54%, что стало худшим результатом за весь период наблюдений.

Существенное падение доверия к церковным институциям произошло во второй половине 2012 г. – с 30% до 20% и теперь колеблется около показателя 25%. «Церковь по-прежнему воспринимается гражданами хуже, чем это было до падения доверия, связанного с церковной реституцией», – сообщают специалисты.

Еще одна структура, указанная в рейтинге – это профсоюзы. Своего максимума доверие к ним граждан достигало в 2016 г., когда оно составило 47%. Сейчас этот показатель снизился до 41%. Та же доля респондентов заявляет о своем недоверии к профсоюзам.

Верят ли чехи банкам? На эти настроения существенное воздействие всегда оказывали колебания в экономике и финансовом секторе. Особенно это было характерно для второй половины 1990-х и после 2000-го года, когда банковским структурам доверяло менее половины граждан. В последнее время ситуация выравнивается, и доверие сейчас преобладает над недоверием, составляя 53%.

Граждане Чехии перестали доверять неправительственным организациям, чей показатель составил всего 37%. При этом 53% им не доверяет. Данная тенденция началась в 2015 г. на фоне кризиса с беженцами. Однако по сравнению с мартом этого года доверие к ним все же выросло на 1%. «На уровень доверия к неправительственным организациям может оказывать воздействие их роль в решении миграционного кризиса, которую общество воспринимает неоднозначно. Однако в этом году ситуация в Чешской Республике стабилизировалась, поэтому произошло некоторое повышение и стабилизация показателя доверия к неправительственным организациям», – сообщает Центр исследования общественного мнения.