Чех и словак, убившие Гейдриха

В начале июня 1942 года сотрудники гестапо, расследовавшие дело, сбились с ног, однако напасть на след немцам не удавалось. Нацистский аппарат безопасности хватался за любую соломинку в поисках виновников смертельного ранения приспешника Гитлера, чтобы в кратчайшие сроки отрапортовать фюреру о раскрытии антифашисткой ячейки и выслать Берлину сигнал: ситуация в протекторате находится под тщательным контролем.

"Убивали тех, кто не встал на учет в полиции"

В архиве «Чешского Радио» сохранились интервью,

непосредственное отношение к «Антропоиду».

«Уже 28 мая немцы начали казнить. Убивали тех, кто не смог представить документы, удостоверяющие их личность, либо уклонялся от предписанной населению протектората обязанности встать на учет в полиции, и тех, чьих имен не оказалось в списках жителей конкретных домов. А сформулированная статья «Одобрение покушения» развязала нацистам руки, позволяя застрелить каждого, кто вербально или даже только с помощью мимики, любой гримасы, выразил бы удовлетворение тем, что на Гейдриха было совершено успешное нападение. Нацисты одновременно использовали событие как повод расквитаться с политически неугодными чехами. Для гестапо это, помимо прочего, стало и шансом избавиться от состоятельных людей, чтобы конфисковать имущество таких жертв»,

– рассказал историк Войтех Шустек.

Предатель Чурда дожил до мая 1947 г.

Британский диверсант чешского происхождения Карел Чурда предал товарищей, раскрыв имена и координаты близких и друзей парашютистов. В итоге нацисты 18 июня окружили кафедральный храм свв. Кирилла и Мефодия Чешской православной церкви. Чехи сопротивлялись отчаянно, но силы оказались неравны. Пятеро из семи парашютистов, еще не потерявших сознание, предпочли покончить с собой, нежели сдаться в руки гестаповцев. После смерти фаворита Гитлера последовало возмездие: репрессии жителей, уничтожение чешских деревень Лидице и Лежаки. Чурда работал на гестапо почти до конца войны. По некоторым сведениям, однако, Чурда вследствие прогрессирующего алкоголизма использовался в качестве агента все реже. В апреле 1947 г. был осужден за измену и повешен в пражской Панкрацкой тюрьме.

«Дневники из крипты» – информация из первоисточника

В последние годы в столице Чехии появляются мемориальные доски на домах, жильцы которых прятали парашютистов. Появились и новые книги, освещающие переломное событие периода протектората: «Антропоид: путеводитель» Иржи Падевета, «Дневники из крипты. Последние дни семи парашютистов в период гейдрихиады» Яны Райлы Главсовой – книга вышла в издательстве Epocha.

«Дневники из крипты» – исключительное свидетельство о двадцать одном дне, том лихорадочном периоде, который последовал после покушения на Гейндриха. Об истории скрывавшихся в храме парашютистов, которая завершилась 7-часовым боем диверсантов с фашистами. Яна Р. Главсова могла черпать информацию из первоисточника, так как работает непосредственно в военном мемориале, который впоследствии был открыт в этом православном соборе. Автор беседовала с историками, ее книга является белетризованной версией исторических событий, повествующей о событиях в форме дневника, день за днем. Публикация дополнена графическими иллюстрациями, oни передают ощущения участников этой операции,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» шеф-редактор издательства Epocha Вацлав Котрман.

Почин телевидения – 3D реконструкция места нападения

Поворот в пражском районе Кобылисы, где было совершено нападение на заместителя протектора, сегодня выглядит совершенно иначе. «Чешское Телевидение» создало 3D реконструкцию места покушения, которое произошло в среду 27 мая 1942 года. Это первая попытка трехмерной визуализации одного из знаковых для чешской истории мест.

На страницах нового комикса, который фигурирует в качестве приложения к трехмерной копии, свои версии события разъясняют историк Эдуард Стеглик и публицист Ярослав Чванчара. Они несколько отличаются от версии, показанной в фильме 1964 г. Atentát реж. Иржи Секвенса.

Ранее в Праге был найден новый документ поры протектората, из которого следует, что покушение на Гейдриха в 1942 г. осложнилось из-за патрона, застрявшего в автомате Йозефа Габчика. Документ обнаружил Войтех Шустек в архиве Службы безопасности. Длительное время историки думали, что произошла осечка оружия Габчика, но официальные данные по этому вопросу отсутствовали.

В итоге Кубиш бросил гранату, которая взорвалась, видимо, у правого заднего колеса открытого «Мерседеса», в котором совершал свою последнюю поездку по Праге Гейдрих. В то утро он торопился в Пражский Град, откуда собирался уехать в Берлин, чтобы лично проинформировать Гитлера о ситуации в Чехии и Моравии.