Четверть миллиона чехов требовали отставки премьера

Место демонстрации выбрано неслучайно – Летна в дни «бархатной», которая привела к свержению коммунистического режима в 1989 г., принимала массовые протесты жителей Чехословакии. Чешские газеты в понедельник пестрят такими заголовками как «Война нервов», «Четверть миллиона против Бабиша» – нервы у тех, на кого указывают пальцем участники протестов, и впрямь должны быть на пределе.

Отставки Марии Бенешовой участники демонстраций требуют с апреля, опасаясь в ее лице угрозы независимой юстиции и вмешательства в следствие, связанное с премьером. В Прагу съехались жители из разных концов республики с флагами Чехии и ЕС, с транспарантами, критикующими премьера и президента. Oни требовали отставки премьера в связи с подозрением в конфликте интересов последнего. Участники протестов обращают внимание на тот факт, что холдинг Agrofert, владельцем которого премьер был до 2017 года, получает крупные дотации из фондов ЕС.

После ужесточения правил Евросоюза Андрею Бабишу пришлось перевести свою компанию в трастовые фонды. Протестующие граждане уверены в том, что премьер-министр продолжает влиять на распределение дотаций Agrofert и таким образом «доить» ЕС. Расследование дела, однако, пока не завершено. В случае доказательства вины Бабиша, Чехии придется возвращать в кассу ЕС дотационные суммы в большом объеме.

«Предложите достойную политическую альтернативу»

«Поэтому мы поддерживаем стремление оппозиционных партий вынести на голосование вопрос о доверии правительству А. Бабиша. Мы надеемся, что они сделают все возможное, чтобы предложить избирателям достойную политическую альтернативу, чтобы победить Бабиша на выборах, – заявил на демонстрации лидер общественного движения «Milion chvilek» («Миллион мгновений для демократии») Микулаш Минарж. Официально движение, которое является инициатором проведения последних демонстраций, возникло в январе 2018 года.

Президент порекомендовал премьеру «не раскисать»

А. Бабиш сообщил, что ни разу не взвешивал возможность ухода со своего поста, так как не видит для этого довода. Он в очередной раз отмежевался от упреков в свой адрес и назвал некоторые выступления участников митинга «невероятными»: «Я совершенно не согласен с утверждениями демонстрантов относительно того, чтобы я лично или правительство пыталось повлиять на независимость юстиции», сообщил Бабиш в реакции на масштабный протест, одновременно подчеркнув, что он оценивает, что «в Чехии людям никто не запрещает выйти на демонстрацию и свободно выразить свое мнение».

В субботу вечером Андрей Бабиш встретился в загородной резиденции президента в Ланах с Милошем Земаном, который выразил ему поддержку и посоветовал «не раскисать».

Устраните старые структуры

48-летний участник демонстрации из Нового Бора, города на севере Чехии, приехал в Прагу не один, а с многими единомышленниками.

– Из Нового Бора нас приехало минимум тридцать или сорок человек на автобусе, а остальные на машине. Мы хотим требовать отставки премьера Бабиша и устранения старых структур из руководства страны. Мы верим в то, что раньше или позже Андрей Бабиш покинет этот пост, а с ним и представители старых структур в лице бывших работников госбезопасности и коммунистов, так что пусть и не сразу, но позже мы все равно добьемся своего. И гражданскому обществу такие демонстрации идут на пользу.

50-летняя пражанка Магда вместе с подругой со студенческой скамьи не могли, по их словам, в такой день остаться дома. Они проводят параллели между ситуацией 1989 и 2019 гг.

– Мы были студентками вузов в период «бархатной» революции, проходившей тридцать лет назад. То, что сегодня у нас происходит, для нас невыносимо. Конечно, мы допускаем, что все эти демонстрации не приведут к отставке главы правительства. Однако они поспособствуют тому, чтобы все, что касается такого расчудесного премьер-министра Андрея Бабиша, оказалось в поле зрения широких народных масс, в том числе жителей Моравии и других регионов Чехии.

– Когда пришла «бархатная» революция 1989 г., мы чувствовали, что грядут изменения, в отличие от ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Несмотря на это, нам кажется, что мы должны поддержать протест. Возможно, что в этот раз потребуется больше времени для сдвигов, но люди поймут, что так это дальше уже не может продолжаться.

Противники и сторонники последних протестов

– Есть ли в вашем ближайшем окружении люди, которые придерживаются противоположного мнения, так как многие граждане Чехии из числа тех, кто не участвует в демонстрациях, как и некоторые политики, придерживаются точки зрения, что проявлять активную гражданскую позицию и воевать за нее надо прежде всего во время выборов, так как в лице правительства во главе с Бабишем мы имеем дело с демократически избранным кабмином? Находите ли вы понимание, что касается участия в массовых протестах, например, в своей семье?

– Мы с моим отцом всегда разделяли общую точку зрения на политику – он, по сути, формировал мои взгляды на жизнь. И вот он вышел на пенсию, закрылся от мира в своей квартире, ежедневно получает лживые сообщения электронной почты, и все мои объяснения актуальной ситуации и аргументы бессильны. В итоге, мы всегда из-за политики ссоримся,

– признается одна из участниц демонстрации.

На ней, как сообщает газета Mlada Fronta Dnes, присутствовали некоторые политики из Чешской социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию: бывший евродепутат Либор Роучек, экскандидат на пост министра иностранных дел Мирослав Похе, который пришел туда вместе с маленьким сыном. С детьми и с колясками на демонстрацию также пришли многие из протестующих.