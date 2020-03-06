Чешскую правозащитную премию получил адвокат, находящийся в тюрьме Таджикистана

С 1994 года «Человек в беде» награждает премией Homo Homini отдельных людей и организации, которые внесли значительный вклад в защиту прав человека, становление демократии и ненасильственное разрешение политических конфликтов. Лауреату вручается хрустальный параллелепипед, символизирующий равновесие, чистоту и справедливость.

«Ёров, который долгие годы боролся за продвижение прав человека в Таджикистане, жестоко преследовался властями. Он выступал в защиту тех, кто обвинялся по политическим мотивам, в то время, когда другие адвокаты отказались отстаивать их права», – говорится в сообщении организации «Человек в беде».

Читайте также Игорь Каляпин: С пытками в России может столкнуться каждый

«Жертвы, которые мы принесли ради демократического и правового государства, не забыты. Ваша поддержка, понимание и признание придает мне силу и уверенность, что справедливость в конце концов победит. Я ни о чем не жалею. Все, что я делал, делалось ради закона и справедливости», – процитировал Джамшед Ёров слова благодарности, переданные его братом. Джамшед, который сегодня проживает в Польше как политический беженец, подчеркнул, что эта высокая оценка относится ко всем, кто продолжает бороться за создание в Таджикистане справедливого общества.

Бузургмехр Ёров стал инициатором учреждения независимой адвокатской палаты Таджикистана. В 2015 году он стал одним из немногих, кто взялся защищать тринадцать членов оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

В 2017 году Ёров был признан виновным в мошенничестве, подделке документов и оскорблении президента и осужден на 28 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года на основании закона об амнистии его срок заключения был сокращен на 6 лет. Дело считают политически мотивированным, а международные организации, в том числе группа ООН, неоднократно призывали таджикские власти освободить Бузургмехра Ёрова.

В 2017 году правозащитную премию Homo Homini получил российский Комитет по предотвращению пыток, который возглавляет Игорь Каляпин.