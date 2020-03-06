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Чешскую правозащитную премию получил адвокат, находящийся в тюрьме Таджикистана

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
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Лауреатом премии Homo Homini, которая присуждается организацией «Человек в беде» за защиту прав человека, стал адвокат Бузургмехр Ёров, находящийся в тюрьме Таджикистана за защиту членов оппозиционной партии. Премия была передана его брату Джамшеду. В церемонии вручения принял участие украинский режиссер Олег Сенцов, который провел пять лет в российской тюрьме за свое несогласие с оккупацией Крыма.

Брат лауреата Джамшед Ёров, фото: ЧТК/Камарыт МихалБрат лауреата Джамшед Ёров, фото: ЧТК/Камарыт Михал Слева направо: режиссер Олег Сенцов, глава организации "Человек в беде" Шимон Панек и брат лауреата Джамшед Ёров, фото: ЧТК/Камарыт МихалСлева направо: режиссер Олег Сенцов, глава организации "Человек в беде" Шимон Панек и брат лауреата Джамшед Ёров, фото: ЧТК/Камарыт Михал С 1994 года «Человек в беде» награждает премией Homo Homini отдельных людей и организации, которые внесли значительный вклад в защиту прав человека, становление демократии и ненасильственное разрешение политических конфликтов. Лауреату вручается хрустальный параллелепипед, символизирующий равновесие, чистоту и справедливость.

«Ёров, который долгие годы боролся за продвижение прав человека в Таджикистане, жестоко преследовался властями. Он выступал в защиту тех, кто обвинялся по политическим мотивам, в то время, когда другие адвокаты отказались отстаивать их права», – говорится в сообщении организации «Человек в беде».

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«Жертвы, которые мы принесли ради демократического и правового государства, не забыты. Ваша поддержка, понимание и признание придает мне силу и уверенность, что справедливость в конце концов победит. Я ни о чем не жалею. Все, что я делал, делалось ради закона и справедливости», – процитировал Джамшед Ёров слова благодарности, переданные его братом. Джамшед, который сегодня проживает в Польше как политический беженец, подчеркнул, что эта высокая оценка относится ко всем, кто продолжает бороться за создание в Таджикистане справедливого общества.

Бузургмехр Ёров стал инициатором учреждения независимой адвокатской палаты Таджикистана. В 2015 году он стал одним из немногих, кто взялся защищать тринадцать членов оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

В 2017 году Ёров был признан виновным в мошенничестве, подделке документов и оскорблении президента и осужден на 28 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года на основании закона об амнистии его срок заключения был сокращен на 6 лет. Дело считают политически мотивированным, а международные организации, в том числе группа ООН, неоднократно призывали таджикские власти освободить Бузургмехра Ёрова.

В 2017 году правозащитную премию Homo Homini получил российский Комитет по предотвращению пыток, который возглавляет Игорь Каляпин.

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
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