Чешскому меценату Меде Младковой исполняется 99 лет

Первое полотно чешского первопроходца абстрактного искусства, большую часть жизни прожившего во Франции, Младкова приобрела более чем полстолетия назад. Сегодня самая исключительная в мировом масштабе коллекция работ Купки, которую Младкова начала собирать, еще живя в Париже – здесь она также училась на факультете истории искусств в Сорбонне, оценивается примерно в 30 млн долларов.

Хранятся в Музее Кампа на берегу Влтавы, привлекающем большое количество посетителей, также кубистические скульптуры Отто Гутфройда и коллекция современного искусства Центральной Европы. Младкова покинула Чехословакию в 1948 году, более тридцати лет тому назад вместе со своим мужем Яном они начали собирать картины подпольных художников из стран Восточной Европы. Как это происходило?

«Эти картины тогда были дешевые. Я ездила по всей Европе – в Польшу, Венгрию, Югославию и так далее, мы хотели помочь художникам, которые не смели выставлять свои работы, они практически не были никому известны, это было тяжелое для них время. И потом, когда накопилось довольно большое собрание картин, два или три месяца до начала «бархатной» революции 1989 года, мой муж умер. Это был удар, ведь он всю жизнь мечтал сделать что-то важное для Чехии, но у него не было возможности. Так что в Прагу я приехала одна, получив, наконец, по прошествии пяти лет визу, до этого я не могла сюда приехать. Я отправилась к Вацлаву Гавелу, с которым мы раньше вместе мечтали о том, что можно было бы однажды сделать для страны, и сказала ему – я отдам вам всю нашу коллекцию. С этим наверняка согласился бы и мой муж, если бы был жив», - рассказала в одном из более ранних интервью Радио Прага основательница Фонда им. Младковых Меда Младкова.

Младкова основала и первое зарубежное чехословацкое издательство Edition Sokolova, где вышла первая книга об известной чешско-французской художнице Тойен, написанная Андре Бретоном. К его кружку сюрреалистов Тойен, которую многие называют самым свободным художником-авангардистом ХХ века, примкнула в конце 1920-х. Одновременно Младкова стремилась помогать чешским студентам, оставшимся после коммунистического путча в Чехословакии за рубежом и не имевших средств для дальнейшего обучения.

Собранная меценатом коллекция работ Купки - она познакомилась с художником в 1956 году, примерно год до его смерти, побывала в Брюсселе, Мадриде, Германии, Будапеште, Братиславе, несколько картин экспонировались в парижском музее д'Орсе. В общей сложности «Кампа» хранит почти три тысячи произведений.

«Я открыла музей 8 сентября, в день моего дня рождения. Многие люди, видевшие меня 10 или 20 лет назад, конечно, начинают прикидывать, сколько же мне сейчас может быть лет. Но я постарела вместе с моим музеем, поэтому для меня этот возраст не имеет значения. А теперь я прохожу по этому музею и сама себя спрашиваю – как же мне все это удалось?», -удивляется Меда Младкова, не раз говорившая, что в ее жизни только двое мужчин – ее муж и Франтишек Купка, открывший ей глаза на искусство.

В пятницу, 7 сентября в пражском Вальдштейнском манеже, в выставочном зале Национальной галереи, открылась крупнейшая ретроспективная выставка этого представителя абстрактной живописи, на которой кроме известных работ представлены также чешской публике малознакомые картины Купки из фондов французских музеев, в том числе Центра Помпиду, и Финской национальной галереи.

