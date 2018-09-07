Чешскому меценату Меде Младковой исполняется 99 лет

Одному из самых значительных чешских меценатов Меде Младковой 8 сентября исполняется 99 лет. Вернувшись после «бархатной» революции из США на родину, она открыла на пражском полуострове Кампа в 2003 году музей, где хранятся работы выдающегося чешского художника Франтишека Купки. Никто в мире столько не сделал для того, чтобы наследие Купки было оценено по достоинству, как эта коллекционер искусства.
Первое полотно чешского первопроходца абстрактного искусства, большую часть жизни прожившего во Франции, Младкова приобрела более чем полстолетия назад. Сегодня самая исключительная в мировом масштабе коллекция работ Купки, которую Младкова начала собирать, еще живя в Париже – здесь она также училась на факультете истории искусств в Сорбонне, оценивается примерно в 30 млн долларов.
Хранятся в Музее Кампа на берегу Влтавы, привлекающем большое количество посетителей, также кубистические скульптуры Отто Гутфройда и коллекция современного искусства Центральной Европы. Младкова покинула Чехословакию в 1948 году, более тридцати лет тому назад вместе со своим мужем Яном они начали собирать картины подпольных художников из стран Восточной Европы. Как это происходило?
«Эти картины тогда были дешевые. Я ездила по всей Европе – в Польшу, Венгрию, Югославию и так далее, мы хотели помочь художникам, которые не смели выставлять свои работы, они практически не были никому известны, это было тяжелое для них время. И потом, когда накопилось довольно большое собрание картин, два или три месяца до начала «бархатной» революции 1989 года, мой муж умер. Это был удар, ведь он всю жизнь мечтал сделать что-то важное для Чехии, но у него не было возможности. Так что в Прагу я приехала одна, получив, наконец, по прошествии пяти лет визу, до этого я не могла сюда приехать. Я отправилась к Вацлаву Гавелу, с которым мы раньше вместе мечтали о том, что можно было бы однажды сделать для страны, и сказала ему – я отдам вам всю нашу коллекцию. С этим наверняка согласился бы и мой муж, если бы был жив», - рассказала в одном из более ранних интервью Радио Прага основательница Фонда им. Младковых Меда Младкова.
Младкова основала и первое зарубежное чехословацкое издательство Edition Sokolova, где вышла первая книга об известной чешско-французской художнице Тойен, написанная Андре Бретоном. К его кружку сюрреалистов Тойен, которую многие называют самым свободным художником-авангардистом ХХ века, примкнула в конце 1920-х. Одновременно Младкова стремилась помогать чешским студентам, оставшимся после коммунистического путча в Чехословакии за рубежом и не имевших средств для дальнейшего обучения.
Собранная меценатом коллекция работ Купки - она познакомилась с художником в 1956 году, примерно год до его смерти, побывала в Брюсселе, Мадриде, Германии, Будапеште, Братиславе, несколько картин экспонировались в парижском музее д'Орсе. В общей сложности «Кампа» хранит почти три тысячи произведений.
«Я открыла музей 8 сентября, в день моего дня рождения. Многие люди, видевшие меня 10 или 20 лет назад, конечно, начинают прикидывать, сколько же мне сейчас может быть лет. Но я постарела вместе с моим музеем, поэтому для меня этот возраст не имеет значения. А теперь я прохожу по этому музею и сама себя спрашиваю – как же мне все это удалось?», -удивляется Меда Младкова, не раз говорившая, что в ее жизни только двое мужчин – ее муж и Франтишек Купка, открывший ей глаза на искусство.
В пятницу, 7 сентября в пражском Вальдштейнском манеже, в выставочном
зале Национальной галереи, открылась крупнейшая ретроспективная
выставка этого представителя абстрактной живописи, на которой кроме
известных работ представлены также чешской публике малознакомые
картины Купки из фондов французских музеев, в том числе Центра Помпиду,
и Финской национальной галереи.
В Чехии растут объемы нелегального трудоустройства
Активистка Пражского Майдана: «Нас благодарят украинцы и бранят российские туристы»
Огонь по школьному автобусу – неудавшаяся попытка побега из ЧССР
Старинные чешские киноафиши на стенах Петропавловской крепости
Яков Гордин: «Пражская весна не была утопией»