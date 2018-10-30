Чешское «Возвращение имен» – расстрелянные в СССР

О пражской акции «Радио Прага» рассказывает сотрудник Института изучения тоталитарных режимов, историк Штепан Черноушек.

– Как возникла идея утроить подобное чтение имен в Праге?

– Эта мысль появилась еще три года назад, но впервые мы провели акцию в прошлом году. В нашей стране есть немало родственников тех граждан Чехословакии, которые погибли в СССР в годы террора. Мы решили, что должны напомнить об этих жертвах и одновременно рассказать о репрессиях чешскому обществу, потому что эта тема в нашей стране известна не всем.

– Кто стал организатором вашей акции, и сколько людей пришло вас поддержать к подножью холма Петршин, к лестнице – памятнику жертвам коммунизма?

– Организатором мероприятия в Чехии является общество Gulag.cz совместно с фестивалем русской культуры Kulturus и чешским подразделением международного «Мемориала». В этом году 29 октября собралось около 30–40 человек. Около 15 или 20 читали имена. Важно, что туда пришли и родственники чехов, расстрелянных в 1938 году в Житомире, – присутствовала дочь Йозефа Яндуры, который погиб там в возрасте 35 лет.

Житомир 1938 года – день святого Вацлава стал днем массовой казни чехов

– Как проходила пражская акция?

– Сначала мы рассказали о событии 80-летней давности, когда в день покровителя чешского народа святого Вацлава, 28 сентября 1938 года, в Житомире было расстреляно 78 чехов и два немца в результате приговора по процессу чешской шпионской организации, выдуманной сотрудниками НКВД. Этот расстрел стал частью Большого террора, в ходе которого в советской Украине проводились операции в отношении поляков, немцев, а также чехов. Это было самое большое массовое убийство, или массовая казнь, чехов в Советском Союзе. Мы решили вслух прочитать имена всех 80 человек, чтобы не говорить просто «было восемьдесят расстрелянных», а показать, что были убиты конкретные люди. Мы зачитывали имя, фамилию, профессию и возраст, в котором человек скончался.

20000 репрессированных, 1300 растрелянных

– Каким был масштаб репрессий, коснувшихся именно чехов и граждан Чехословакии?

– На эту тему существуют работы историков, которые занимаются данной темой, – это коллеги из Института изучения тоталитарных режимов и профессор Мечислав Борак, к сожалению, скончавшийся в прошлом году. По их оценкам, около 20 000 чехов, чехословацких граждан и людей, связанных своим происхождением с чешскими землями, то есть представителей народов, проживающих на территории сегодняшней Чехии и Словакии, подверглись разным видам репрессий – ГУЛАГ, расстрелы, депортации, Голодомор. По очень общим оценкам, около половины из 20 000 не пережило эти репрессии. На основе архивных изысканий и базы данных общества «Мемориал» мы можем говорить, что с 1930-х по 1950-е гг. было расстреляно около 1300 чехов и чехословацких граждан, большинство – в 1937 и 1938 годах. Так, в Советской Украине было расстреляно более 600 чехов.

– Как эти люди оказались в Советском Союзе?

– Это были разные группы. Так, чешское меньшинство, проживавшее на территории СССР, появилось там еще в 60-е годы XIX века – они переселились на земли тогдашней царской России, осев на Волыни, в Крыму и в других областях. Их потомки стали гражданами Советского Союза – именно они составили большую часть тех, кто был расстрелян 28 сентября 1938 года в Житомире. Также в СССР из межвоенной Чехословакии приезжали эмигранты – энтузиасты, которые хотели строить коммунизм, – их тоже коснулись репрессии. Были среди жертв террора и чехословацкие легионеры, которые остались в России во время похода через Сибирь, женились и остались там жить.

Граждан Чехословакии – евреев, бежавших в СССР от нацистов, отправляли в ГУЛАГи

Еще одна группа репрессированных – несколько тысяч человек – появилась в начале Второй мировой войны. Это были граждане Чехословакии, евреи, бежавшие от немецких нацистов и венгров в Советский Союз, чтобы найти там убежище или воевать против немцев. Их арестовывали за нелегальный переход границы и отправляли в ГУЛАГи. Среди них было также много чехословацких граждан из сегодняшней Закарпатской области – Подкарпатской Руси, входившей в состав Чехословакии. Отдельная глава репрессий – когда в конце войны вместе с Красной армией в Чехословакию вошли отряды СМЕРШ. У них уже были подготовлены списки фамилий людей, которых они арестовывали и незаконно вывозили в Советский Союз. Часто ими были чехословацкие граждане русского или украинского происхождения.

– Акция памяти на Лубянке у Соловецкого камня была в этом году разрешена властями Москвы только после угрозы провести ее несанкционированно. И туда пришли тысячи людей. Вы следили за тем, как развивается ситуация в Москве? Оказываете моральную поддержку российскому «Мемориалу»?

– Разумеется, мы следили за этой ситуацией. За 10 дней до акции московские власти отменили это мероприятие, но спустя три дня вновь разрешили провести ее возле Соловецкого камня на Лубянской площади, и это очень важно, поскольку место это – символическое. Наша акция «Возвращение имен» – не только напоминание о чешских и чехословацких жертвах советских репрессий, но и своего рода поддержка российского «Мемориала», чья работа чрезвычайно важна не только для России, но и для других стран, и для нашей чешской истории.