Чешское Радио: за Скрипалем охотились уже в Праге в 2014

Слежку за С. Скрипалем в Чехии, как сообщается, вели те же лица, которых британские следователи считают причастными к его отравлению в Солсбери. Речь идет о людях, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

«Одним из подозреваемых является Александр Мишкин, о котором сайт Bellingcat написал, что это врач, служащий в российском ГРУ. Именно его знают как Александра Петрова. Под тем же именем он приехал в октябре 2014 года в Чешскую Республику и жил в одной из гостиниц моравского города Острава с 13 по 16 число, а потом отправился в Прагу. Второй россиянин, использующий имя Руслана Боширова, о котором британские СМИ также написали, что это полковник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Анатолий Чепига, приехал в Прагу 11 октября 2014 года», – комментирует Янек Кроупа, журналист «Чешского Радио». По его словам, приездом в Чехию сотрудников российских спецслужб интересовались также чешские полицейские и контрразведка – BIS. Однако от разъяснений по этому поводу обе структуры отказались.

«Информационная служба безопасности (BIS) сообщения подобного толка принципиально не комментирует», – подчеркнул пресс-секретарь контрразведки Ладислав Штиха.

«Наше отделение не будет предоставлять информацию», – заявил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

От каких-либо комментариев по поводу «Петрова – Мишкина» и «Боширова – Чепиги» отказалась и российская сторона, уточнил Янек Кроупа.

– «Мы способны довольно точно определить отрезок времени, когда они у нас были. Учитывая отказ российской разведки и посольства отвечать на вопросы, нам не известна официальная версия того, что же именно упоминаемые лица должны были здесь делать. Однако судя по всему, слежка за Сергеем Скрипалем, который по стечению обстоятельств в то же время помогал чешским контрразведчикам идентифицировать российских шпионов, здесь осуществлялась уже тогда. Учитывая сказанное, можно предположить, что уже в то время в России существовала группа, занимавшаяся Скрипалем, и что в нее входили те двое, которых позже обозначили за его предполагаемых убийц».

Журналист Янек Кроупа обращает внимание на то, что невозможно утверждать, что в 2014 году Сергей Скрипаль посетил Прагу непосредственно по приглашению чешской контрразведки. В первую очередь он сотрудничал с британской спецслужбой, которая тесно контактирует с чешскими структурами соответствующего ранга и помогает им.

«Между прочим, еженедельник «Respekt» писал, что уже в 2012 году Сергей Скрипаль помогал здесь выявлять некоторых российских разведчиков. Интересно то, что если упоминаемые данные за 2012 и 2014 год сопоставить с информацией о высылке из Чешской Республики российских шпионов, то в этом списке вы найдете пересечение», – подчеркивает журналист «Чешского Радио» Янек Кроупа.

