Чешское правительство высказалось против введения обязательного ЕГЭ по математике

Чешским студентам средних учебных заведений не придется сдавать обязательный выпускной экзамен по математике. Включение единого предмета – алгебры и геометрии – в состав ЕГЭ было запланировано на 2021 год. Правительство на этой неделе пришло к мнению, что начинать надо с более качественного преподавания математики в школах. Студенты, по мнению министров, к обязательному экзамену по математике просто не готовы.

«Согласно докладу чешской школьной инспекции, студентам дается недостаточно времени для того, чтобы зафиксировать и усвоить все то, что содержится в школьной программе по математике. В то же время школы испытывают острую нехватку преподавателей математики и физики. Последний фактор, который повлиял на наше решение – это результаты выпускных экзаменов тех студентов, которые выбрали математику на добровольной основе. Выяснилось, что упражнения, направленные на практическое использование полученных математических знаний давались студентам хуже, чем те, где результат зависел исключительно от зубрежки. Поэтому я считаю, что закон в настоящее время не должен обязывать детей сдавать ЕГЭ по математике, нужно сохранить право выбора между математикой и иностранным языком», - заявил на пресс-конференции министр образования Роберт Плага.

Представители Ассоциации директоров гимназий решением правительства разочарованы, говорит член ее Совета Иржи Кун.

«Наряду с чешским и иностранным языками, математика является одной из важнейших составляющих образования, полученных учащимися средних школ. К тому же большинство студентов продолжает учиться в вузах - в настоящее время это около шестидесяти процентов выпускников средних школ. Сорок процентов из них направляются в университеты, где без математики им не обойтись».

Решение отменить обязательный экзамен по математике критикует также Союз промышленности и транспорта. По словам вице-президента Союза Милены Ябурковой правительство противоречит само себе.

«У настоящего правительства достаточно амбициозные планы, что касается внедрения новейших систем и инноваций. Министры говорят о том, что наша страна станет лидером в области искусственного интеллекта. Однако если мы намерены эти планы осуществить, то в первую очередь это должно отразиться на нашей образовательной системе. Люди должны быть готовы к этому, они должны уметь пользоваться этими технологиями и уметь с ними работать», - заявила Ябуркова.

Правительство также предлагает упростить систему ЕГЭ, превратив его в набор тестов. Устную и письменную часть выпускных экзаменов студенты сдавали бы, как и раньше, перед комиссией педагогов своей школы.

Министерство образования направило свое постановление на обсуждение в Палату депутатов, запросив рассмотреть ее в ускоренном режиме.

Зарплаты учителей: школьные профсоюзы планируют 6 ноября объявить забастовку

Тем временем, профсоюзы учителей и работников образования заявили о готовности объявить 6 ноября забастовку после того, как правительство на том же заседании приняло решение поднять тарифную ставку зарплат учителей на 8 процентов. Остальные 2 процента будут выплачиваться педагогам в качестве надбавки. Представители профсоюзов утверждают, что договоренность с министром образования Робертом Плагой была иной. Напомним, что изначально профсоюзы требовали поднять оплату труда педагогических работников на 15 процентов, позже согласились на 10-ти процентное увеличение базового оклада. Глава кабмина Андрей Бабиш больше обсуждать этот вопрос не намерен.

«От последних переговоров у меня осталось хорошее впечатление. Нас поджимает время, дискутировать больше не о чем», - сообщил премьер.