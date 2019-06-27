Чешское правительство устояло в голосовании о вотуме недоверия

Внеочередное заседание парламента инициировала оппозиция в реакции на оглашение предварительных результатов аудита Европейской комиссии, подтвердившего конфликт интересов Андрея Бабиша в отношении корпорации Agrofert.

Набрать необходимого количества протестных голосов инициаторам вотирования согласно ожиданиям не удалось. Действующее коалиционное правительство поддержали депутаты самих правящих партий, а также коммунисты, которые воздержались. Таким образом, против кабинета министров голосовали 85 депутатов от оппозиции, не набрав необходимого им 101 голоса.

«Мы не готовы смириться с такой ситуацией. Нами достигнута договоренность, что в случае, если будет открыто судебное производство против Андрея Бабиша или официальные результаты аудита Европейской комиссии, рассматривающей конфликт интересов премьера, будут соответствовать предварительным (то есть подтвердят факт наличия конфликта интересов, прим.ред), мы снова инициируем голосование о вотуме недоверия правительству. Для нас это – дело принципа», - сообщил в реакции на результаты голосования глава Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Дискуссия затянулась по вине представителей обоих лагерей, как спикеров от оппозиции, так и министров действующего правительства. Те воспользовались случаем и начали в Палате депутатов подводить итоги своей годовой работы. Само голосование, таким образом, состоялось только в четвертом часу четверга.

«Мы довольны результатом. Важно, чтобы правительство оставалось стабильным. Не так давно прошли европейские выборы, готовится назначение новой Европейской комиссии, придется вести серьезные переговоры. Думаю, это был бы плохой сигнал, если бы правительство оказалось в проблемной ситуации и в соответствии с Конституцией пришлось бы эту проблему решать», - заявила после голосования министр финансов от ANO Алена Шиллерова.

Против выражения вотума недоверия правительству голосовали депутаты от Гражданской демократической партии, Пиратов, христианских демократов, партии TOP 09, движения Старосты и независимые. Потерянным временем они 17-часовой марафон, пусть и с неудовлетворяющим их результатом, ни в коем случае не считают.

«Мы продолжим выступать в роли активной оппозиции, поскольку проблема эта не решается, а лишь отодвигается на второй план. Рано или поздно, Чешская Республика получит финальную версию аудита Европейской комиссии, и мы снова окажемся в той же ситуации и будем поднимать те же вопросы», - подытожил глава Пиратской партии Иван Бартош.