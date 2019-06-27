Чешское поле, вспаханное восемь тысяч лет назад

Колышутся головки маков, припекает жаркое летнее солнце. Время на этом поле будто остановилось. Именно тут, на краю городка Костелец-над-Орлици, находится раскоп. Археолог Мартина Бекова объясняет «Чешскому Радио», что за тайны скрывает это обычное с виду поле. «Здесь будут строиться жилые дома и большой паркинг. Так что мы, разумеется, провели археологическое исследование участка и обнаружили два объекта разных периодов. Сейчас мы стоим рядом с домом, «утопленным» под землю – это делалось с целью изоляции. В центре находилось зернохранилище или какой-то склад. Помимо жилого сооружения, сюда относятся еще несколько круглых ям. То есть тут находятся остатки древнего поселения. Вот тут – еще одно место для хранения зерна».

Одна из ям – весьма внушительных размеров – ученые прикрыли большим пляжным зонтиком. «Ее глубина составляет полтора метра. Яма служила для хранения зерна, причем в течение нескольких сезонов. В этих углублениях с хорошей изоляцией зерно не теряло всхожесть. Так что это был склад для хранения запаса семян».

При раскопках археологам удалось обнаружить фрагменты керамики, позволивших им выяснить возраст поселения. О том, что здесь в древности жили люди, ученые и местные жители знали давно. «На второй половине археологического участка находятся погребения, о которых стало известно еще сто лет назад. Это захоронения культуры полей погребальных урн – конец бронзового века и начало железного», – поясняет Мартина Бекова.

Это – более поздняя эпоха, чем поселения древних земледельцев, – она датируется 1300 — 750 годами до н.э. Для культуры погребальных урн – а в Чехии она относится к лужицкой ветви – характерны могильники без насыпей, которые содержат преимущественно остатки сожженных тел умерших. Человеческие поселения состояли тогда из так называемых столбовых домов, стены которых составляли вертикальные столбы с плетнём, обмазанным глиной. Прах умерших захоранивали в глиняных сосудах, которые помещали на дно могилы, – отсюда и название этой культуры.

Сын Мартины Бековой Ондржей, который тоже занимается археологией, рассказывает, что нашел на поле: «Сейчас передо мной находится емкость, которая служила для праха – как место последнего пристанища».

Извлечь сосуд, чей возраст насчитывает несколько тысяч лет, – задача не из легких. В земле виден только верхний край, и ученые пытаются точно определить ее контуры, понять, один или два сосуда находятся в захоронении. Потом археологам предстоит все это зарисовать и сфотографировать. После этого погребение полностью извлекается из земли и переносится в лабораторию для проведения исследований.

На этом чешском поле встретились два пласта времени – шестое тысячелетие до н.э., то есть период неолита, и Урнопольская культура конца второго и первого тысячелетия до н.э. Возможно, спустя несколько тысяч лет ученые будущего будут раскапывать здесь остатки домов сегодняшних жителей Чешской Республики, которые вскоре здесь вырастут.