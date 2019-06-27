Чешское поле, вспаханное восемь тысяч лет назад

Загадки древности никогда не перестанут волновать наше воображение. Что было на этой земле несколько тысячелетий назад? Как протекала тогда жизнь людей? Какие жилища они строили, как обеспечивали себе пропитание? Недавно чешские археологи сделали уникальную находку, обнаружив поселение земледельцев, живших в районе города Градец Кралове за шесть тысяч лет до начала нашей эры.
Колышутся головки маков, припекает жаркое летнее солнце. Время на этом поле будто остановилось. Именно тут, на краю городка Костелец-над-Орлици, находится раскоп. Археолог Мартина Бекова объясняет «Чешскому Радио», что за тайны скрывает это обычное с виду поле. «Здесь будут строиться жилые дома и большой паркинг. Так что мы, разумеется, провели археологическое исследование участка и обнаружили два объекта разных периодов. Сейчас мы стоим рядом с домом, «утопленным» под землю – это делалось с целью изоляции. В центре находилось зернохранилище или какой-то склад. Помимо жилого сооружения, сюда относятся еще несколько круглых ям. То есть тут находятся остатки древнего поселения. Вот тут – еще одно место для хранения зерна».
Одна из ям – весьма внушительных размеров – ученые прикрыли большим пляжным зонтиком. «Ее глубина составляет полтора метра. Яма служила для хранения зерна, причем в течение нескольких сезонов. В этих углублениях с хорошей изоляцией зерно не теряло всхожесть. Так что это был склад для хранения запаса семян».
При раскопках археологам удалось обнаружить фрагменты керамики, позволивших им выяснить возраст поселения. О том, что здесь в древности жили люди, ученые и местные жители знали давно. «На второй половине археологического участка находятся погребения, о которых стало известно еще сто лет назад. Это захоронения культуры полей погребальных урн – конец бронзового века и начало железного», – поясняет Мартина Бекова.
Это – более поздняя эпоха, чем поселения древних земледельцев, – она датируется 1300 — 750 годами до н.э. Для культуры погребальных урн – а в Чехии она относится к лужицкой ветви – характерны могильники без насыпей, которые содержат преимущественно остатки сожженных тел умерших. Человеческие поселения состояли тогда из так называемых столбовых домов, стены которых составляли вертикальные столбы с плетнём, обмазанным глиной. Прах умерших захоранивали в глиняных сосудах, которые помещали на дно могилы, – отсюда и название этой культуры.
Сын Мартины Бековой Ондржей, который тоже занимается археологией, рассказывает, что нашел на поле: «Сейчас передо мной находится емкость, которая служила для праха – как место последнего пристанища».
Извлечь сосуд, чей возраст насчитывает несколько тысяч лет, – задача не из легких. В земле виден только верхний край, и ученые пытаются точно определить ее контуры, понять, один или два сосуда находятся в захоронении. Потом археологам предстоит все это зарисовать и сфотографировать. После этого погребение полностью извлекается из земли и переносится в лабораторию для проведения исследований.
На этом чешском поле встретились два пласта времени – шестое тысячелетие до н.э., то есть период неолита, и Урнопольская культура конца второго и первого тысячелетия до н.э. Возможно, спустя несколько тысяч лет ученые будущего будут раскапывать здесь остатки домов сегодняшних жителей Чешской Республики, которые вскоре здесь вырастут.
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