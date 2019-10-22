Чешское пиво продолжает успешную зарубежную экспансию

Ладислав Веселы - пивовар-технолог со стажем. Пиво он варил в самых разных уголках планеты, пытаясь при этом сохранить чешский характер хмельного напитка. Ингредиенты он всегда закупал исключительно в Чехии.

«Варить пиво плзеньского типа на сухих дрожжах, прямо скажем, не совсем то. Например, в Японию мне пересылали пресованные дрожжи из Исследовательского института пивоварения», - рассказал «Чешскому Радио» Ладислав Веселы.

Факт, что чешское пиво за рубежом пользуется огромной популярностью, подтверждает исполнительный директор чешского Союза солодовен и пивоварен Мартина Ференцова. По ее подсчетам, каждую неделю в Чехии открывается одна мини-пивоварня, кроме этого в стране работают три десятка крупных пивзаводов.

«Пивоваренные предприятия понимают, что цифры по Чехии вряд ли еще вырастут. Именно поэтому они пытаются находить внешние рынки сбыта, причем, не ограничиваясь традиционными направлениями. Своего рода изюминкой можно считать прошлогодние поставки чешского пива в Антарктиду», - рассказывает Ференцова.

Несмотря на многовековую традицию, пивоваренная держава борется с нехваткой специализированного персонала.

«Специалистов по технике пивоварения на рынке труда просто нет. Работать в мини-пивоварне – это, конечно, здорово, но в то же время это и адский труд. Пивовар должен быть мастером на все руки. А поступать в профессиональное училище сегодня хочется не многим», - объясняет причины этого тренда госпожа Ференцова.

В Среднее профессиональное училище продовольственных технологий в Праге в этом году на специальность «пивовар – технолог» поступили 45 студентов. Пивоварни будущих технологов производства подыскивают еще в процессе их обучения, говорит директор училища Милан Хмеларж.

«Студентов мало, мы ощущаем их острую нехватку. Пивоваренные заводы сотрудничают с нами в надежде найти талантливых студентов, часто они напрямую обращаются к самим студентам», - продолжает Хмеларж.

По словам генерального директора пивоваренного завода Samson Даниэля Држевиковского, его фирма тоже активно ищет будущих работников среди учащихся.

«Мы стараемся воспитывать на пивзаводе своих собственных профессионалов, чаще всего мы даем шанс молодым, чтобы они могли набраться у нас опыта. Они проходят практику, причем как в лаборатории, так и непосредственно на производстве. Иногда студенты возвращаются к нам только спустя годы. Хотя недавно нам повезло – в лабораторию устроились выпускники, которые у нас и стажировались».

Труднее всего специалистов находят мини-пивоварни. Не исключение, когда один технолог обслуживает сразу несколько малых пивзаводов.

Популярными стали также тренинги, во время которых официантов и владельцев пивных ресторанов учат не только правильно разливать, но и хранить пиво – как известно, на итоговое качество пенного напитка в большой степени влияют оба названных фактора, также как и чистота кружек и используемый пивной газ.

Несмотря на все старания специалистов, посещаемость пивных ресторанов в стране снижается. Более 60 процентов от общего объема выпитого пива было чехами куплено и принесено на дом в банках, а также стеклянных и пластиковых бутылках.