Чешское ноу-хау и финское дерево

Мониторинг качества древесины

Инновационные процессы в сфере высших технологий не обходят стороной и сферу лесоматериалов. Проект DigiSaw, осуществляемый чешскими и финскими исследователями в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом, нацелен на мониторинг качества древесины.

Используемый в программе метод основан на сочетании визуального осмотра образцов древесины и рентгеновской вычислительной томографии. Обрабатывать данные, отсканированные на лесозаготовках, в ближайшие месяцы финской стороне помогут ученые из города Брно.

Рост дохода предприятий лесной промышленности на треть

Рентабельность визуального мониторинга состояния лесных массивов пробовали рассчитать некоторые переработчики древесины. Исследование, в рамках которого специалисты, анализировали, например, оптимальное распиливание, то есть процесс раскроя пилами стволов бука на бревна и кряжи, подтвердило огромный потенциал применения высших технологий в этой отрасли. В частности, использование метода рентгеновской вычислительной томографии может повысить доходы предприятий лесной промышленности на треть. Исследователи предполагают, что в будущем он будет играть незаменимую роль в процессе переработки древесины. Главным аналитиком проекта DigiSaw, к которому привлечены также коллеги из США, является финский исследователь Tумас Эрола.

– У чешских коллег есть большой опыт в сфере разработки алгоритмов, которые способны проанализировать большое число данных в условиях реального времени. Бревна на предприятиях двищутся очень быстро, там нет времени на пространный анализ, а лишь меньше одной секунды на каждую доску. И в этом нам оказывают большую помощь эксперты из Брно,

– отметил Т. Эрола.

Павел Земчик, декан факультета информационных технологий Брненского технического университета, поясняет, что одним из самых важных условий в этом процессе является определение, под каким углом повернут ствол дерева, и каким будет способ обработки лесоматериала:

«Такое решение мы принимаем заранее на основе внутренней структуры дерева, отдавая предпочтение распиловке бревна либо на толстый, либо на тонкий брус. Дерево необходимо использовать наиболее оптимальным образом».

Эффективность нового метода оценивается в Финляндии

Насколько эффективен метод на практике, финские специалисты проверяют на одном из лесопильных предприятий в Финляндии. В последующей стадии проекта анализом займутся промышленные партнеры финской стороны.

Вполне вероятно, что в будущем усовершенствованную технологию будут использовать во всем мире, считают привлеченные к проекту стороны.