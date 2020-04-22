Чешских политиков и СМИ заинтриговала стрижка главы Минфина

Внешний вид министра стал темой даже на пресс-конференциях парламентских партий, стрижка Шиллеровой обсуждалась также в Палате депутатов.

«Я бы хотел попросить министра финансов, чтобы она поделилась с остальными женщинами, как ей так удается. Она ухожена, меняет цвет волос. Я верю, это ее работа, но многие дамы так не умеют. Хочу попросить министра, чтобы она посоветовала всем женщинам, как можно выглядеть так потрясающе без заботы парикмахера. Если она с нами действительно поделится, боюсь, все профессионалы останутся без работы», - заявил на пресс-конференции с нескрываемой иронией в голосе депутат от христианских демократов Ондржей Бенешик.

Повод для критики не упустили и другие оппозиционные партии. Вопрос каре министра Шиллеровой подняли в качестве примера, подтверждающего, по их мнению, непоследовательность правительства во время кризиса, также Старосты и независимые.

«Со вчерашнего дня разрешено стричь собак в зоосалонах, но люди по-прежнему должны полагаться на собственные силы. Это полная бессмыслица», - заявил депутат Ян Фарски.

Под новейшей фотографией министра финансов в Инстаграме появились комментарии, указывающие на то, что Шиллерова заснята рядом с дорогой парикмахерской недалеко от пражской Староместской площади. Сама министр отреагировала на замечания в свой адрес как в самом парламенте, так и посредством комментария в Фейсбуке.

«Спасибо за комплименты относительно моей прически. Они особенно ценны, так как о своем внешнем виде, подобно другим женщинам, я забочусь уже несколько недель сама. Я отношусь к поколению женщин, которым это не составляет труда, и они привыкли к этому», - сообщила министр, отметив при этом, что фото рядом с салоном – чистая случайность.

Лавирует и само правительство. На сайте Минпрома на днях появилась информация, согласно которой оказание парикмахерских услуг на дому разрешается, в то время как глава Минздрава Адам Войтех во вторник однозначно заявил, что выезды парикмахера на дом запрещены.

Тема резонировала также среди правительственных политиков. Стремясь не навлечь на себя тень подозрения, на тему подстриженных волос заговорил и министр культуры Любомир Заоралек. Присутствующих журналистов он сразу предупредил о том, что короткая стрижка - это его рук дело.

«Я обкорнал себя перед зеркалом в это воскресенье, справился сам, правда, теперь похож на теннисный мяч», - не скупился на самокритику министр.