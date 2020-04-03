Чешских нудистов заставили прикрыться масками

Теплая погода, когда столбик термометра поднимался до 16 градусов, выманила из дома желающих поваляться на солнышке, при этом некоторые отдыхающие нудисты нарушили правила чрезвычайного положения, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Так, 27 марта 2020 года бдительный анонимный гражданин вызвал полицию на берега прудов, расположенных в курортном городе Лазне Богданеч. Загорающие сосредоточились в одном месте, что нарушало требование не собираться в количестве более двух человек.

Некоторые граждане, предпочитающие не стеснять себя купальным костюмом, решили обойтись и без масок, поскольку хотели, чтобы загар появился не только на теле, но и на лице. При этом требование закрывать лицо повязкой касается и тех, кто находится на лоне природы, вне зависимости от места отдыха — будь то лес, река или пляж.

«Мы понимаем, что некоторые люди, у которых нет собственного сада, хотят выйти "проветриться" на природу. Однако у нас одна общая цель — соблюдать правила, введенные правительством, чтобы принятые ограничения были постепенно сняты. И мы этого добьемся только тогда, когда все начнут соблюдать введенные меры», – подчеркивает в сообщении, опубликованном на сайте чешской полиции, майор Маркета Яновска.

Нудисты прислушались к предупреждению, сделанному стражами порядка, – когда полицейские Лазне Богданеч прибыли с повторной проверкой, отдыхающие уже не собирались группами. На берегах прудов полиция обнаружила около 150 человек, половине из которых вновь пришлось напомнить о необходимости закрывать повязкой нос и рот.

В Чехии, как и в других странах, в эти дни циркулирует популярная шутка: «Все говорили, что во время карантина нужно надевать маску и перчатки, когда выходишь на улицу. Они лгали! Когда я приехал в магазин, выяснилось, что все еще носят и одежду». Однако к нудистам этот анекдот не относится.