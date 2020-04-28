Чешским зоопаркам придется затянуть ремни потуже

Иностранцы, бывавшие в Чехии, по большей части посещают только пражский зоопарк, однако во многих чешских городах есть удивительные места, в том числе сафари маршруты, где представлены уникальные виды животных, обитающих в неволе, а такому ветерану как либерецкий зоопарк в прошлом году исполнилось 115 лет! Многие из них внесли большую лепту в сохранение, воспроизведение ценных и редких видов братьев наших меньших, и в просвещение подрастающего поколения.

За полтора месяца простоя зоопарки лишились около ста миллионов крон. Одиннадцать зоопарков Чехии в письме правительству указали, что дальнейшее простаивание приведет к масштабным экономическим социальным потерям и поставит под угрозу реализацию природоохранных программ. Уровень финансовой самодостаточности зоологических садов колеблется в пределах 50-80%, а поскольку они являются бюджетными организациями городов и краев, то лишены и права на финансовую помощь государства на возмещение возникшего ущерба и зарплаты работников. Поэтпми они могут пополнить список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за эпидемии. При этом смотрители зоопарков не простаивают без дела, помогают ветеринарам, ведь животные нуждаются в постоянном уходе, в назначении специализированного корма и т.п.

Численность посетителей можно регулировать

Главы чешских зоопарков считают, что на данные учреждения содержания животных можно смотреть как на публичные парки, и они способны сами регулировать число посетителей, обеспечивая контроль, чтобы у определенных экспозиций одновременно не собиралось много людей. – Регулировать численность можно в зависимости от площади территории, на которой расположен зоопарк. По нашим представлениям, достаточно было бы ограничиться двумя сотнями людей на один гектар предложил директор зоопарка Лешна (Zoo Lešná) близ Злина Роман Горский.

Представители зоопарков также аргументировали тем, что в Германии зоопарки в Кельне, Лейпциге и Дрездене должны открыться 3 мая, при этом ситуация вокруг эпидемии коронавируса в Чехии, по их мнению, не хуже, чем в соседней стране.

Тропическому лесу в зоопарке Двур Кралове пока не вырасти

Финансовые потери зоопарка и сафари в Двур Кралове, который называют «родиной африканских животных», за март -апрель составят около десяти миллионов крон, зоопарка Либереца — немногим меньше, а в Злине, зоопарк которого занимает по посещаемости второе место в стране, за каждую неделю простоя — порядка 4 - 5миллионов. В последнем случае самообеспечиваемость составляет 80% всего годового бюджета, и в сложившейся ситуации руководство уже изыскивает возможности для экономии средств.

– Мы договорились о сокращении рабочего дня. Я думаю, что нам также придется забыть пока о необходимости проведения какого-либо ремонта,

— говорит с грустью директор зоопарка Лешна Роман Горский.

В злинском зоопарке уже решено отложить строительство павильона для слонов и открытие экспозиции ягуаров, в дворском пока «не вырастет» влажный тропический лес, который потребовал бы миллионных вложений, а его сотрудники не дождутся обещанного повышения зарплат.

Люди стремятся помочь любимым зоопаркам, как умеют

Например, в период самоизоляции в интернет-магазине злинского зоопарка были сделаны покупки на сумму 200 тысяч крон (8 тыс. евро), что намного больше, чем перед Рождеством, на который приходится пик продаж. Многие участвуют в благотворительных проектах, сборе денег для конкретной цели. Например, на счет пражского зоопарка поступило свыше 1,4 млн крон (56 тыс. евро), которые удалось собрать всего лишь за двенадцать дней.