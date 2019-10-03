Чешский ярморочно-выставочный бизнес – эффектный ход и all inclusive

Подготовка выставочных стендов или же целых павильонов для конкретной фирмы – это всегда комплексный и эксклюзивный проект.

«Прошло время, когда участник ярмарки просто поставил стенд и уже ничем другим себя не обременял. Спрос и предложение серьезно расширились. Фирмы ярморочно-выставочного бизнеса предлагают комплексный сервис. Обеспечивается транспортировка, авиабилеты, проживание, разработка и строительство экспозиций, кейтеринг, стендистки… Клиент приезжает, а для него уже все приготовлено», – комментирует президент Ассоциации ярморочно-выставочных фирм Иржи Царда.

Стоимость реализации подобного рода проектов сегодня уже составляет десятки миллионов крон, а то и миллионы евро.

«Выставки строительных фирм и производителей компьютерных игр, естественно, отличаются. Экспозиция с видео-стенами и абсолютно новой техникой дороже, чем статический стенд. В случае компьютерной выставки на стендах устанавливают множество игровых приставок и все должно быть немножко сумасшедшее. Там выставлена одна игра рядом с другой», – обращает внимание И. Царда.

Яркие цвета, пульсирующие экраны, искусственные пруды, водопады…

«Раньше стенды строили из стандартных элементов. Однако все время появляются новые и новые материалы. Здесь, например, можно увидеть большое количество атипичных элементов – светодиодные панели, подсветка, графика на тканях…», – комментирует Индржих Коранда, коммерческий директор компании Exposale, принимающая участие в подготовке самой крупной чешской ярмарки строительных фирм.

Его компания ежегодно разрабатывает и реализует строительство около 250 выставочных стендов. Главное, подчеркивает Индржих Коранда, найти эффектный ход, привлекающий внимание посетителей. В этом году, например, над одним из стендов строительной выставки посетители могли увидеть, как над головами людей на качелях качается маленькая девочка.

– «Современная экспозиция должна отличаться сбалансированностью цвета и современными элементами. Там должны быть светящиеся баннеры, другая подсветка, разные эффектные элементы. Необходимо добиться, чтобы посетитель хотя бы на мгновение, но остановился около вас».

И это далеко не все. Экспоненты не ограничиваются многоэтажными стендами с множеством блестящих или мигающих элементов. На промышленных выставках, например, предлагают угощение, проводят экскурсии и разные состязания.

На прошедшей выставке охоты и рыболовства в городе Лиса-над-Лабой, например, можно было опробовать рыболовный тренажер.

Чешские ярморочно-выставочные фирмы активно работают дома, но главную прибыль им приносят разработки и строительство выставочных павильонов для иностранных клиентов.

«Чешский рынок мал. Мы способны реализовать у себя дома гораздо больше ярмарок. Однако иностранные клиенты охотно платят ощутимо больше, чем отечественные. Получаемая за границей маржа для нас привлекательней. В участие в выставках серьезно инвестируют фармацевтические и медицинские компании, а на самой вершине рейтинга стоят часовщики и ювелиры. В этом случае мы говорим о вложениях в объемах миллионов, но не крон, а евро», – комментирует президент Ассоциации ярморочно-выставочных фирм Иржи Царда.