Чешский хлеб – сверчок из печи

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. В чешской культуре хлеб всегда занимал особое место, символизируя и жизнь, и благосостояние человека. «Тяжелый хлеб», «борьба за корку хлеба» – все эти выражения есть не только в русском, но и в чешском языке. Ну и, разумеется, пиво – это tekutý chléb, т.е. «жидкий хлеб».

На чешском столе все меньше хлеба

Однако в наши дни в хлебные отделы все сложнее завлечь покупателя, хорошо осведомленного о правильном питании и избегающего мучных изделий, так что производителям приходится прибегать к различным ухищрениям. Помимо уже привычных добавок, таких как орехи, маслины, сухофрукты, в чешском хлебном меню появляются и экзотическая продукция в духе сегодняшнего дня – например, хлеб из… сверчков. Такой необычный товар появился в ассортименте хлебозавода «Градецкая пекарня».

«Мы ориентируемся на более молодых покупателей, на спортсменов. Этот хлеб производится без консервантов и е-добавок», – рассказывает совладелец хлебозавода Либор Гмулач.

Мука с добавлением сверчков, которые повышают в продукте содержание белка и пищевых волокон, стала событием года. Чешская компания SENS Food, запустившая производство протеиновых батончиков из такой муки, основала в Таиланде автоматизированную ферму по выращиванию сверчков, собираясь довести объемы производства до 3,5 т в год.

Насекомые – пища будущего

«Сверчки и насекомые – это пища будущего. Хлеб, изготовленный с добавлением сверчков, гораздо более питательный и сытный. Мы верим, что потребителю он понравится, и нам удастся разрушить стереотипы, что насекомые не годятся в пищу», – рассказал в интервью журналу Reflex соучредитель компании SENS Радек Гушек. Сегодня упаковка хлеба со сверчками стоит в чешском супермаркете около 50 крон, или менее 2 евро. С 1 января 2018 г. в Чехии начал действовать закон «Пищевая продукция нового типа», упрощающий введение в пищу отдельных видов насекомых.

Особые виды хлеба сегодня занимают уже треть всего чешского рынка хлебобулочных изделий. При этом обычная мука дорожает. За последние месяцы ее цена выросла на 1000 крон (40 евро) за тонну, сообщил журналистам исполнительный директор Союза пекарей и кондитеров Яромир Држизал: «Производители муки повысили стоимость на 20%. Мини-пекарни уже откорректировали свои цены».

Мелкие хлебопекарни подняли цены на свой товар на 10–20%. Средние и крупные хлебозаводы пока ведут переговоры с сетевыми супермаркетами и планируют повышение цен с начала следующего года.

Чешский хлеб – один из самых дешевых в ЕС

Однако согласно последним данным «Евростата», чешский хлеб остается пятым самым дешевым в странах Евросоюза. В год житель страны тратит на хлебобулочные изделия в среднем одну тысячу крон, т.е. 40 евро.

Чешское статистическое управление сообщает, что стоимость килограмма хлеба с тмином уже в течение десяти последних лет не превышает 25 крон. В августе 2018 года она в среднем составила 24 кроны, то есть менее 1 евро. В мире, согласно данным международного статистического агентства Numbeo, самый дорогой хлеб продается в Норвегии, где его килограмм стоит в среднем 2,7 евро.