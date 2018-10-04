Чешский водитель попал во французскую тюрьму за перевозку мигрантов

Иржи Саган родом из Кладно и в настоящее время работает на испанскую компанию. В течение последних пятнадцати лет он зарабатывает на жизнь перевозкой грузов и является единственным кормильцем для своей семьи – своей подруги, которая больна раком и по этой причине нетрудоспособна, дочери и внучки. Бескомпромиссный вердикт был вынесен после того, как в результате дорожной проверки в начале июля 2018 года в холодильном отсеке грузового автомобиля, которым управлял Иржи, были обнаружены пятнадцать человек – все граждане Ирака. Водитель, по его словам, не имел понятия об их присутствии в машине. Его слова позднее подтвердили на допросе и сами беженцы: они признались, что незаметно пробрались в фургон с кукурузой во время одной из остановок на парковке в семидесяти километрах от Кале, однако убедить французскую полицию и суд в непричастности водителя к случившемуся не удалось. Приговор, по данным телеканала Prima, был вынесен на основании двух статей: незаконная перевозка мигрантов и истязание людей холодом. Кроме того, Сагану на два года запретили въезд на территорию Франции.

«В случае, если эта ситуация завершится осуждением господина Иржи, то со стороны Франции это означает прямое нарушение законодательства, потому как нельзя осуждать человека за то, чего он не совершил, нельзя делать из жертвы преступника. Мы полагаем, что вся эта ситуация выглядит со стороны просто абсурдно», - прокомментировал ситуацию депутат Европарламента от Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Томаш Здеховский, который давно занимается случаями санкций в отношении водителей. Он уже обратился за поддержкой в Еврокомиссию, однако, по данным чешского Министерства иностранных дел, Чешская Республика не имеет права вмешиваться в судебные разбирательства в иностранном государстве.

Запутанности ситуации добавляет необходимость уладить конфликт и решить вопрос с выплатой штрафов британской стороне: несмотря на то, что французская полиция подтвердила, что в фургоне никого не было, английские коллеги таки обнаружили там вышеупомянутых иранцев. И хотя теперь французские власти вновь взялись за дело, по мнению Томаша Здеховского, страдает от этого невинный человек. Политик лично разбирается в ситуации и находится в постоянном контакте с семьёй Иржи Сагана, которая проживает в Испании, неподалёку от Аликанте. Так, по данным портала EuroZprávy.cz, евродепутат выяснил, что Иржи до сих пор никогда не был судим и не нарушал закон, и пользовался безоговорочным доверием у своего работодателя. Компания, чьим сотрудником он является, до настоящего времени оплачивала ему услуги адвоката, так как в семье нет на это денег. Тюремное заключение на восемнадцать месяцев, таким образом, означает, что родные Сагана рискуют остаться без кормильца и, как следствие, без средств к существованию.

До 4 октября 2018 года шофёр ещё может подать апелляцию, чтобы опротестовать приговор, однако это вновь требует расходов на услуги юриста, которые стоят около десяти тысяч евро (примерно 258 тысяч чешских крон). Без наличия финансов доказать свою невиновность Иржи Сагану будет непросто. В случае, если апелляция всё же будет подана, то суд состоится, по данным портала iDNES.cz, не ранее марта 2019 года.