Чешский рынок труда – борьба за перспективных работников продолжается

Ища работу, чехи чаще всего заходят на сайты кадровых агентств. Однако согласно данным, опубликованным Чешским статистическим управлением, и на рынке труда растет роль социальных сетей. Услугами Facebook и Twitter в поисках работы пользуется половина соискателей. Каждый второй чех, в итоге, устраивается «по знакомству», а в Службу занятости населения обращается лишь каждый седьмой человек, желающий найти работу в Чехии.

В обмене рабочими кадрами заинтересованы и сами фирмы, которые борются с нехваткой квалифицированных и перспективных работников. По мнению Мартина Ежка из компании Grafton Recruitment, чешские работодатели предлагают соискателям не только более высокие зарплаты; меняются и условия в самих фирмах.

«Свою роль играют и такие нюансы, как возможность воспользоваться на рабочем месте кухней или принять душ. Некоторые фирмы из-за своих работников переезжают в более доступные районы, ставка идет на комфортабельность. Другой тренд – повышение квалификации работников», - рассказывает Мартин Ежек.

В поисках профессионалов, которые останутся в команде надолго, работодатели предлагают будущим сотрудникам привлекательные бонусы, которыми те, однако, могут воспользоваться только после нескольких отработанных на фирме лет.

«Работодатели стараются обеспечить своим работникам рост по карьерной лестнице, предлагают им программы профессионального роста и развития », - говорит директор кадрового агентства Devire Мартин Сурка.

По прогнозам Карела Гавличека, директора Ассоциации малых и средних предприятий, улучшения ситуации на рынке труда в текущем году ожидать не приходится.

«По всей видимости, уровень безработицы останется неизменным. Если перевести это на «чешский язык», то это означает, что крупные города и городские агломерации будут бороться с нехваткой трудовых ресурсов. То есть будет наблюдаться такая же картина, что и сейчас. Фирмы должны быть готовы к этому», - считает глава Ассоциации.

Наибольшим спросом традиционно пользуются представители квалифицированных рабочих профессий: слесари, сварщики, техники, электрики, а также кладовщики со знанием иностранных языков.

Продолжает Мартин Ежек из Grafton Recruitment: «Фирмы будут искать также специалистов по разработке электроники, программистов промышленных роботов. В сфере IT ожидается нехватка разработчиков. С уверенностью можно сказать, что предприятия также будут нуждаться в бухгалтерах со знанием английского языка».