«Это просто чудо, и я благодарю Господа Бога, что он на меня действует. Метастаза в легком уменьшилась с восьми до пяти сантиметров, а около селезенки полностью исчезла», – рассказывает перед Владимир Клепал, который готовится лечь под капельницу, – препарат вводится внутривенно. С 2007 года этот человек сражается с раком легких. После того как одно легкое ему ампутировали, болезнь вернулась, и пан Клеапал принял предложение участвовать в тестировании «Митотама».

Новый препарат атакует непосредственно митохондрии опухолевых клеток. Тесты на добровольцах ведутся уже несколько месяцев, и новинка показала себя как безопасная для пациентов. Положительная динамика наблюдается у Мирослава Махолда, который лечил злокачественную опухоль почки с помощью биологической терапии, – через какое-то время она перестала действовать. Теперь на помощь пациенту пришел «Митотам».

Лекарство, которое дает надежду

«После окончания цикла все контрольные цитологические пробы оказались хорошими, стабилизированными, поэтому мне предложили продолжать. Пока это, кажется, работает», – с осторожным оптимизмом комментирует результаты пациент.

К сожалению, Mitotam помогает не каждому. У Элишки Лишковой врачи обнаружили опухоль на легком три года назад. Она прошла три курса химиотерапии, после чего состояние организма позволило включить пациентку в группу тех, кто тестирует на себе новый препарат. «Никаких тяжелых ощущений в ходе тестов я не испытывала, и уже одно то, что это давало надежду, – хотя это был мой последний шанс – обеспечивало позитивный настрой. Однако болезнь не только продолжала прогрессировать, но и опухоль распространилась, так что на меня препарат, к сожалению, не подействовал. Но и надежда сама по себе многое мне дала», – говорит Элишка Лишкова.

В настоящее время проходит первая фаза клинического изучения «Митотама»: врачи-онкологи из Всеобщей факультетской больницы Праги проверяют переносимость и безопасность препарата для пациентов.

Медик Зузана Биельчикова объясняет, что в тестах участвуют пациенты с самыми разными видами опухолей: «На пациентов с колоректальной карциномой и раком поджелудочной железы этот вид лечения практически не действует, а у страдающих карциномой почек, напротив, эффективен. Следует помнить, что сейчас проходят самые первые испытания на людях. По сути, мы даже еще не установили ни режим приема лекарства, ни окончательную дозировку для получения терапевтического результата. Несмотря на это, состояние двух пациентов после четырех циклов приема стабилизировалось, а у одного пациента после восьми циклов даже произошло уменьшение метастаз, что на первом этапе изучения можно назвать крупным успехом».

«Mitotam – не панацея, но новый механизм воздействия»

Ко второй фазе исследования онкологи перейдут лишь после того, как им удастся найти идеальную дозировку препарата и подтвердить безопасность его воздействия. На это этапе выбирается тестовая группа пациентов с установленным диагнозом, которые получают длительное лечение. Если оно окажется результативным, его эффект перепроверяется во время третьей фазы тестирования, и лишь после этого препарат начинают вводить на практике. Как правило, испытание нового препарата занимает несколько лет.

Профессор Лубош Петружелка, который руководит группой по тестированию, уже сейчас считает создание «Митотама» крупным успехом чешской науки. «Это новый медикамент, но главное – новое направление и механизм воздействия. Я полагаю, что в связи с хорошей переносимостью препарата мы могли бы расширить контрольную группу пациентов. При этом мы не можем ожидать, что это будет универсальным лекарством. Если мы правильно выделим больных, на которых препарат будет действовать – это уже будет успехом, подтверждающим его эффективность», – подчеркивает профессор.

Противоопухолевый препарат Mitotam был разработан в технологической лаборатории Института биотехнологий Академии наук Чехии.