Чешский премьер в Сингапуре – начало нового этапа экономического сотрудничества

Антон Каймаков, Савелий Невзоров
15-01-2019
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В Сингапуре вновь будет открыто посольство Чешской Республики. Решение озвучил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на предпринимательском форуме, ставшем частью программы официального визита главы чешского кабинета. Цель посещения Сингапура – расширение экономических и политических контактов. Оценивая чешско-сингапурские отношения, премьер Андрей Бабиш заявил, что в этом вопросе отсутствуют малейшие проблемы.

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Андрей Бабиш в Сингапуре, фото: ЧТК / Радек ЙозифекАндрей Бабиш в Сингапуре, фото: ЧТК / Радек Йозифек Прага полностью поддерживает идею быстрой ратификации прошлогоднего договора между Европейским союзом и Сингапуром о партнерстве, сотрудничестве, свободном товарообороте и защите инвестиций, которые, по словам главы чешского правительства, принесут пользу также и Чешской Республике.

В настоящее время в Сингапуре работает лишь чешский почетный консул. Работа чешского посольства в Сингапуре была прекращена в 2008 году. Все необходимое решалось через дипломатическую миссию в Индонезии.

Ныне ситуация изменится. Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш называет Сингапур торговыми воротами в Азию, подчеркнув, что регион для бизнесменов весьма перспективен.

Сингапур, фото: Zairon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Сингапур, фото: Zairon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Главу кабинета Чехии в поездке сопровождают 42 чешских предпринимателя, которые далее вместе с Андреем Бабишом отправятся также в Таиланд и Индию.

«Наша главная цель – поиск новых покупателей выпускаемой продукции. Мы производим высококачественную стеклянную посуду. С точки зрения развития бизнеса для нас наиболее интересен Сингапур», – комментирует Петр Новосад, представляющий компанию «Новосад и сын». Его партнерами могут стать сингапурские рестораны и отели, а также и дистрибуторские компании.

Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, также сопровождающая премьера, обратила внимание на то, что Сингапур может стать центром, откуда чешские товары будут далее реэкспортироваться, что также очень важно.

Халима Якоб, фото: Пресс-служба Президента Российской ФедерацииХалима Якоб, фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации Поездки, позволяющие осваивать новые рынки, регулярно организует Чешская экономическая палата. В прошлом году таковых было пятнадцать. Шесть раз вывез за границу, в частности в Узбекистан, Албанию и Марокко, предпринимателей вывез «Союз промышленности и транспорта».

Однако деловые поездки в составе правительственных делегаций для бизнесменов имеют особое значение.

«Правительственная поддержка необходима. Это подтверждение уровня фирмы, а также повод для того, чтобы с вами вошли в контакт представители определенных кругов. Это самое важное. Во время самостоятельных поездок проблем возникает больше», – комментирует Ян Матиас Деберен, директор компании «Novako EU».

Крупнейшее англоязычное новостное издание в Сингапуре «Straits Times» посвятило прибытию чешской делегации статью, в которой кратко рассказало о встрече Андрея Бабиша с сингапурским премьером Ли Сяньлуном и президентом Сингапурской Республики Халимой Якоб.

Straitstimes.com пишет, что с Чехией у жителей Сингапура в первую очередь ассоциируется пиво и обувь фирмы «Baťa».

Ли Сяньлун, фото Архив: Всемирного экономического форума, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0Ли Сяньлун, фото Архив: Всемирного экономического форума, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 Во время беседы с председателем чешского кабинета министров Андреем Бабишем, премьер-министр Ли Сяньлун напомнил, что более 80 лет назад предприниматель Томаш Баня открыл свой магазин в Сингапуре, а затем построил фабрику, а также разместил центральную штаб-квартиру азиатско-тихоокеанского отделения компании. «Многие поколения школьников в Сингапуре носили белые парусиновые туфли «Baťa» в качестве школьной обуви, и продолжают носить их и по сей день. Я и сам носил эту обувь, когда учился в школе», – сказал Ли Сяньлун.

Упоминалось, что сегодня в Сингапуре также работают две чешские мини-пивоварни.

Председатель правительства Сингапура высказался на тему схожести его страны с Чехией, упомянув небольшой размер государств и их экспортную ориентацию.

И чешский премьер-министр Андрей Бабиш также подметил сходство между Чехией и Сингапуром, заявив, что позиция правительств государств по различным вопросам достаточно близка. «Не только потому, что нас касаются глобальные проблемы, но и потому, что наши страны являются частью международного демократического сообщества и пользуются привелегией наслаждаться миром, процветанием и безопасностью», – подчеркнул чешский представитель.

Антон Каймаков, Савелий Невзоров
15-01-2019
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