Чешский премьер в Сингапуре – начало нового этапа экономического сотрудничества

Прага полностью поддерживает идею быстрой ратификации прошлогоднего договора между Европейским союзом и Сингапуром о партнерстве, сотрудничестве, свободном товарообороте и защите инвестиций, которые, по словам главы чешского правительства, принесут пользу также и Чешской Республике.

В настоящее время в Сингапуре работает лишь чешский почетный консул. Работа чешского посольства в Сингапуре была прекращена в 2008 году. Все необходимое решалось через дипломатическую миссию в Индонезии.

Ныне ситуация изменится. Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш называет Сингапур торговыми воротами в Азию, подчеркнув, что регион для бизнесменов весьма перспективен.

Главу кабинета Чехии в поездке сопровождают 42 чешских предпринимателя, которые далее вместе с Андреем Бабишом отправятся также в Таиланд и Индию.

«Наша главная цель – поиск новых покупателей выпускаемой продукции. Мы производим высококачественную стеклянную посуду. С точки зрения развития бизнеса для нас наиболее интересен Сингапур», – комментирует Петр Новосад, представляющий компанию «Новосад и сын». Его партнерами могут стать сингапурские рестораны и отели, а также и дистрибуторские компании.

Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, также сопровождающая премьера, обратила внимание на то, что Сингапур может стать центром, откуда чешские товары будут далее реэкспортироваться, что также очень важно.

Поездки, позволяющие осваивать новые рынки, регулярно организует Чешская экономическая палата. В прошлом году таковых было пятнадцать. Шесть раз вывез за границу, в частности в Узбекистан, Албанию и Марокко, предпринимателей вывез «Союз промышленности и транспорта».

Однако деловые поездки в составе правительственных делегаций для бизнесменов имеют особое значение.

«Правительственная поддержка необходима. Это подтверждение уровня фирмы, а также повод для того, чтобы с вами вошли в контакт представители определенных кругов. Это самое важное. Во время самостоятельных поездок проблем возникает больше», – комментирует Ян Матиас Деберен, директор компании «Novako EU».

Крупнейшее англоязычное новостное издание в Сингапуре «Straits Times» посвятило прибытию чешской делегации статью, в которой кратко рассказало о встрече Андрея Бабиша с сингапурским премьером Ли Сяньлуном и президентом Сингапурской Республики Халимой Якоб.

Straitstimes.com пишет, что с Чехией у жителей Сингапура в первую очередь ассоциируется пиво и обувь фирмы «Baťa».

Во время беседы с председателем чешского кабинета министров Андреем Бабишем, премьер-министр Ли Сяньлун напомнил, что более 80 лет назад предприниматель Томаш Баня открыл свой магазин в Сингапуре, а затем построил фабрику, а также разместил центральную штаб-квартиру азиатско-тихоокеанского отделения компании. «Многие поколения школьников в Сингапуре носили белые парусиновые туфли «Baťa» в качестве школьной обуви, и продолжают носить их и по сей день. Я и сам носил эту обувь, когда учился в школе», – сказал Ли Сяньлун.

Упоминалось, что сегодня в Сингапуре также работают две чешские мини-пивоварни.

Председатель правительства Сингапура высказался на тему схожести его страны с Чехией, упомянув небольшой размер государств и их экспортную ориентацию.

И чешский премьер-министр Андрей Бабиш также подметил сходство между Чехией и Сингапуром, заявив, что позиция правительств государств по различным вопросам достаточно близка. «Не только потому, что нас касаются глобальные проблемы, но и потому, что наши страны являются частью международного демократического сообщества и пользуются привелегией наслаждаться миром, процветанием и безопасностью», – подчеркнул чешский представитель.