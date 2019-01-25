Чешский премьер в Давосе: меньше Европы и больше Apple

Андрей Бабиш прибыл в кантон Граубюнден, что называется, под занавес, 24 января, сразу же сделав достаточно громкие заявления. «Мы хотим меньше Европы (то есть управления из Брюсселя – прим. ред.) и большего влияния для отдельных стран-членов ЕС», – заявил премьер, выступая перед чешскими журналистами после заседания, посвященного актуальным проблемам Евросоюза. «Мы должны принципиально усилить влияние Европейского совета. Совет должен иметь самое весомое слово по сравнению со всеми европейскими структурами, более сильное, чем Еврокомиссия, в то время как часто бывает наоборот», – подчеркнул Андрей Бабиш, что заявление СМИ назвали «отказом от углубления евроинтеграции».

Председатель чешского правительства указал, что «Евросоюз должен вернуться к своим основам, прежде всего, завершить строительство собственного внутреннего рынка», где между странами все еще присутствуют барьеры».

«Болгарию, Румынию и Хорватию следует принять в Шенген»

Премьер призвал как можно быстрее расширить Шенгенскую зону, приняв в Шенгенский договор Болгарию, Румынию и Хорватию, которые, хотя и являются членами ЕС, однако в единое пространство без пограничного контроля пока не вошли.

«У нас должна быть стратегия в отношении Западных Балкан», – подчеркнул Бабиш, который опасается, что в противном случае в регионе усилится влияние других стран, таких как Турция, Россия и Садовская Аравия.

«У Европы нет лидера»

«Проблема Европы состоит в том, что у нас нет естественного лидера, который бы пользовался уважением всех стран-членов ЕС, относился ко всем странам объективно, а не представлял бы лишь собственное государство», – заявил на давосской площадке чешский премьер, процитировав в этой связи Генри Киссенджера, который говорил, что «в Европе нужен один телефонный номер, на который можно было бы позвонить».

По-прежнему опасный Huawei

В Давосе Андрей Бабиш встретился с Кеном Ху, председателем правления Huawei, китайского производителя телекоммуникационного оборудования. Недавнее заявление Управления кибернетической и информационной безопасности Чехии о рисках для госструктур при использовании этих технологий вызвали критику со стороны чешского президента Милоша Земана и негативную реакцию в самом Китае.

По этому вопросу премьер заявил: «Чешская Республика начала проведение анализа рисков, которые они представляют для стратегической инфраструктуры государства». Он напомнил, что все стратегически важные институции должны руководствоваться сделанным предупреждением. Андрей Бабиш также указал, что вопросы кибернетической безопасности должны координироваться на уровне ЕС. По словам премьера, в ходе встречи Кен Ху подчеркнул, что Huawei уделяет особое внимание вопросу безопасности своей продукции, сотрудничает с управлением кибербезопасности Германии, а в марте 2019 года открывет центр кибернетической безопаснсти в Брюсселе.

Будет ли в Праге контора Кука?

Андрей Бабиш также провел интересные переговоры с генеральным директором компании Apple, о которых информировал публику в Twitter. «Тим Кук был восхищен, что у нас в ЧР – более 500 ученых, занимающихся искусственным интеллектом. Также я предложил компании Apple создать в Праге Apple Store. Он есть только в 10 европейских странах, один – прямо в Лувре».

Тут следует напомнить, что Apple Store – магазин Apple самого высокого уровня, которым фирма руководит напрямую, выдвигая всегда очень жесткие условия для его создания. «У нас для этой цели прекрасно бы подошло здание Министерства регионального развития на Староместской площади. Тим Кук сразу же откликнулся, и прямо на месте появилась координационная команда по подготовке нового Apple Store в Праге», – написал в твиттере Бабиш.

Зампредседателя правительственного совета по исследованиям и инновациям Карел Гавличек, который также участвовал в этих переговорах, сообщил, что открытие Apple Store «идет в русле чешской инновационной стратегии».

Андрей Бабиш провел в Давосе и ряд других встреч – с бывшим вице-президентом США Элом Гором, с исполнительным директором AT&T Communications Джоном Донованом – они говорили о развитии сети 5G, с вице-президентом IBM Мартином Шретером. В сотрудничестве с этой компанией Карел Гавичек видит шанс создать в Чехии один из крупнейших в Европе центров по развитию искусственного интеллекта.

Желанная Бразилия

В заснеженном Давосе чешский премьер встретился также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Эта страна остается вторым самым важным экономическим партнером Чешской Республики в Латинской Америке – страны сотрудничают как в традиционных промышленных областях, так и в развитии современных технологий. В ближайшее время в Бразилию отправится делегация Академии наук Чехии. Андрей Бабиш также сообщил, что на встрече с бразильским президентом обсуждалась чешская оборонная промышленности и сотрудничество с чешским авиастроителем Aero Vodochody.

49-й ВЭФ – многих недосчитались

В отличие от предыдущих лет, в январе 2019 года в Швейцарию не приехал целый ряд крупных лидеров: Дональд Трамп отменил визит делегации США на фоне «шатдауна». Из-за подготовки «брексита» не прибыла Тереза Мэй, Эмманюэлю Макрону помешали волнения «желтых жилетов». Так что из политических тяжеловесов Европы на форуме присутствовала только Ангела Меркель. СМИ, конечно, также уделяли большое внимание британскому принцу Уильяму. Россия была представлена скромно – президент Владимир Путин давно игнорирует Давос, а многие крупные бизнесмены оказались в санкционных списках. Не возглавил в этот раз китайскую делегацию председатель КНР Си Цзиньпин. В 2019 году тема Всемирного экономического форума была сформулирована как «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».