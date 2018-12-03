Чешский премьер – новые подозрения в конфликте интересов

О концерне «Agrofert» и возможном столкновении интересов, касающегося премьера Андрея Бабиша, в Чехии заговорили в связи с публикацией британского ежедневника «The Guardian». Лист получил в свое распоряжение еще не оглашенное заключение юристов Европейской комиссии. «The Guardian» написал, что Чешской Республике, возможно, придется вернуть в фонды ЕС 2 миллиарда крон (около 77 миллионов евро). Дело в том, что летом 2018 года Европейская комиссия приняла новое распоряжение, уточняющее понятие – «конфликт интересов».

«Конфликт интересов может заключаться также в различных семейных связях или экономической заинтересованности конкретного лица в успешном функционировании фирмы», – комментирует евродепутат от христианских демократов Павел Свобода.

«Здесь нет никакой связи с премьером Чешской Республики. Глава правительства не принимает участия в выборе и подтверждении проектов, не участвует в распределении дотаций, аудитах и финансовых ревизиях. Этим занимаются органы управления. Все эти компетенции расписаны в законе № 248», – подчеркивает министр регионального развития Клара Досталова.

«Трастовый фонд является именно тем институтом, который используется в случаях, когда хозяин фирмы начинает развивать свою деятельность на политической сцене. Его компания передается под попечительство третьего лица, которое и несет ответственность за функционирование предприятия», – констатировал министр юстиции Ян Кнежинек.

Премьер Андрей Бабиш и управляющие органы концерна «Agrofert» возможность ошибки отвергают.

Чешский еврокомиссар Вера Йоурова подчеркивает, что все будет зависеть от официального мнения Европейской комиссии: «Я надеюсь, что оно будет опубликовано в ближайшее время».

В связи с опубликованной в «The Guardian» информацией глава христианских демократов Павел Белобрадек заявил, что скандалы, связанные с премьером Андреем Бабишом наносят ущерб реноме Чешской Республики: «Именно поэтому такой человек не должен быть членом кабинета министров. Посмотрим, если произойдет его отстранение, но и расследование уже весьма неприятно».

О необходимости ухода Андрея Бабиша с премьерского поста высказался и Мартин Нетолицкий, заместитель председателя партии социал-демократов, участвующей в работе коалиционного правительства.

