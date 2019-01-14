Чешский поставщик жидкого водорода для американских клиентов

Выгода производства жидкого водорода на комбинате в Чарльстоне заключается в низких затратах на получение главной составляющей. Фирма сотрудничает с комбинатом по выпуску хлора, расположенным неподалеку, закупая отходы производства – газообразный водород. На линии «United Hydrogen» под высоким давлением водород проходит очисткой, его переводят в жидкое состояние, а потом доставляю клиентам.

«По стечению обстоятельств, мы располагаем собственными специальными грузовиками для перевозки жидкого водорода. Они были приобретены после закрытия программы НАСА по использованию космических кораблей многоразового использования», – комментирует один из акционеров-основателей «United Hydrogen» Владимир Орнст.

На начальном этапе комбинат будет производить 6,4 тонны жидкого водорода в день. Далее мощность линии планируется увеличить до 10 тонн.

«United Hydrogen» разработала стратегическую платформу, условно обозначенную, как «2-5-10». Это означает, что фирма планирует построить еще два комбината по выпуску жидкого водорода в течение ближайших пяти лет, а также открыть десять заправочных станций.

«В настоящее время в Калифорнии ездит около 5700 автомобилей. Соответствующей инфраструктуры мало. Местное правительство стремится расширить сеть заправочных станций, с чем связана и реализация дотационной программы», – описывает условия осваиваемого рынка Владимир Орнст.