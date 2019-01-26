Чешский поэтический стартап выходит на глобальный рынок

Интернет в наши дни стал и пространством для продвижения поэзии и поэтического творчества. Собрать свою аудиторию авторам помогает также поэтическая социальная сеть Poetizer.com, которая существует с 2017 года. Она доступна на чешском, английском и испанском языках и до сих пор собрала более 14 тысяч поклонников в более чем 120 странах мира. Лукаш Седлачек, основатель платформы, которая, по его словам, способна объединять поэтов во всем мире, надеется, что число пользователей в феврале 2019 года превысит 60-тысячный рубеж.
Пользоваться сетью можно при помощи мобильного приложения Android.
«Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что круг поклонников поэзии, включая самих стихотворцев, весьма ограничен, статистика показывает, что только в США стихи пишут и читают 12%. Более того, поэзия является наиболее быстро растущим сегментом книгоиздания. Объем издания поэтических сборников в межгодовом сравнении повышается на 25%». Poetizer – это платформа, где поэты могут общаться со своими читателями и получать лайки или даже определенное денежное вознаграждение»,
– сообщил инициатор проекта Лукаш Седлачек. Он уверен, что и поэзия сегодня нуждается в новых технологиях коммуникации с читателем. Что подтолкнуло Лукаша Седлачека к основанию платформы, которая позволяет присоединиться к поэтическому ресурсу?
– Я писал стихи уже с раннего возраста и сам их издавал. Несколько лет назад, когда я был в парке Стромовка, мне пришли в голову поэтические строки. Под рукой у меня был только мобильный телефон и тогда я задумался о том, что если вы хотите поделиться только что написанным текстом, то у вас нет возможности загрузить это, например, в Instagram. Поэтому я предложил создать социальную сеть для поэтов, и мы убедились, что эта инициатива будет подхвачена.
Инициаторы проекта также провели в 2017 году опрос на эту тему, чтобы выяснить, насколько востребованным может оказаться такая площадка для стихотворцев, и получили положительный ответ. Лукаш Седлачек является и инициатором основания European Leadership & Academic Institute (ELAI), образовательного учреждения экономической направленности в Праге и проведения Недели инноваций Чешской Республики, которая нацелена на поддержку новых технологий и искусственного интеллекта и проходила уже четыре раза. Данный проект Седлачек развивает вместе со своей женой Иоганной Седлачковой-Вамберской.
– Вообще мне нравится придумывать новые проекты, а Poetizer является самым первым стартапом, идея которого была предложена мной. Отличие этой социальной сети от других подобных проектов состоит в том, что мы приспособили нашу «сцену» для авторов, которые хотят, например, также прямо писать в Poetizer. В основе лежит принцип классического минимализма, которому отвечает и дизайн портала – никаких излишеств, в отличие от принципа, проповедуемого на некоторых других социальных платформах, когда люди соревнуются друг с другом, кто из них фотогеничнее или кто лучше фотографирует и т.п. Наши пользователи, что немаловажно, также могут не опасаться натиска рекламы. В данном случае во главе угла оказывается сама сила слова, что относится к категории относительно новых концепций. Авторы могут публиковаться, писать стихотворения любой длины, редактировать свой текст в любое время.
– Как развивался проект, были ли непредвиденные препятствия?
– Инициатива начала самопроизвольно разрастаться, несмотря на то, что мы не вкладывали никаких финансовых средств в маркетинг. Благодаря платформе Poetizer люди начали общаться, в том числе в оффлайне, а также писали стихи, образовывались группы по интересам. Постепенно мы основали на этой базе общество с ограниченной ответственностью, что позволило нам с осени 2018 года открыть новую версию,
– рассказал Лукаш Седлачек «Радио Прага».
Он надеется, что стартап сможет упрочить свою позицию на глобальном
рынке. Существенное значение для развития платформы имеет ее
экономический потенциал, которым уже заинтересовались инвесторы.