Чешский музей рекордов представил рождественские экспонаты: вертеп из теста, елка из рыбьих чешуек и многое другое

«Музей рекордов и курьезов» — уникальный познавательный и развлекательный центр в городе Пелгржимов, единственный в своем роде в Центральной Европе. Здесь можно ознакомиться с необычными традициями разных регионов Чехии, культовым вещам ХХ века, самым диковинными поделками и всевозможным рекордам. А какие уникальные экспонаты были представлены к Рождеству и Новому году? Об этом в интервью Радио Прага International рассказал Мирослав Марек, президент агентства Dobrý den, регистрирующего рекорды.

— Народные традиции и промыслы нередко вдохновляют на создание различных интересных поделок и вещиц. Это касается и рождественских обычаев: практически с самого основания музея к нам стали приходить заявки на запись в книгу рекордов различных предметов, связанных с Рождеством. И если я хорошенько пороюсь в памяти, то, как мне кажется, в далеком 1994 году мы впервые зарегистрировали рождественского рекордсмена — елочную гирлянду, которую изготовила команда ребят из Торговой академии города Гумполец. Если обычно это украшение делается из склеенных вместе полосок бумаги, то та гирлянда была из лоскутков кожзаменителя. Ее длина была 3,5 км и она была настолько прочной, что с ее помощью можно было взять на буксир легковой автомобиль. Впоследствии этот рекорд несколько раз был побит. На данный момент рекордсменом среди елочных цепочек является гирлянда из города Кадань: она изготовлена более традиционным способом, из цветной бумаги, и ее длина составляет 40 километров.

Среди наиболее старых рождественских экспонатов, представленных в экспозиции «Самые» музея в Пелгржимове, — рождественский бенгальский огонь длиной 2,5 метра и вертеп в скорлупе лесного ореха. А какой рождественский экспонат, по мнению Мирослава Марека, самый интересный?

— У нас представлен очень большой керамический рождественский вертеп, который изготовила Мирослава Вашичкова. Его вес — 21,5 кг, и если задуматься, то один только обжиг такого количества глины — это уже подвиг. Особенность этого вертепа в том, что кроме классических персонажей — представителей Святого Семейства и волхвов — тут представлены фрагменты жизни самой Мирославы Вашичковой. На заднем плане расположена церковь из ее родного городка, а среди пришедших к вертепу пастухов и крестьян можно узнать ее друзей и родственников — всего там 51 фигурка.

В этом году коллекция рождественских рекордсменов пополнилась. Одной из новинок стало деревце, листики кторого сделано из рекордного количества карповых чешуек. Ее изготовила Татьяна Кршехова из города Добржиш из 1512 беленьких, тщательно очищенных, вымытых и высушенных чешуек четырех карпов. Диаметр этого диковинного дерева – 25 см, у нее 54 ветки, а каркас сделан из 200-метровой проволоки. Прежде чем надеть чешуйку на проволочную ветку, ее необходимо проколоть специальным заточенным шилом, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. А недавно в коллекции музея появился еще один необычный вертеп:

— Буквально несколько дней назад мы внесли в список рекордов вертеп из соленого теста с наибольшим количеством деталей, который был изготовлен детьми и сотрудниками детского сада Libiš совместно с родителями и друзьями школы. На его создание ушло 20,4 кг муки и 16,5 кг соли. В течение пяти недель создавался этот вертеп, состоящий из 1248 деталей: 113 человеческих фигур (непосредственно само Святое Семейство, трое волхвов с дарами, пастухи и крестьяне), 185 фигурок животных, 684 дерева и куста и 22 здания. Большинство фигурок людей имеют высоту 10-12 см, и от этого пропорционально выстраиваются размеры зданий, растений и животных: лошадей, осликов и овечек.

Какое же Рождество без елки? Именно так решили члены центра P.A.S.E.K.Y, которые изготовили рождественскую ель из 258 сшитых и вязаных вручную квадратиков (20 × 20 см каждый). Под строгим надзором комиссии из агентства Dobrý den, которое ведет учет чешских рекордов, тканевая крона елки была насажена на металлический каркас. Общая высота дерева достигла 433 см. Создание такого необычного символа рождественских праздников заняло три месяца, в работе приняло участие пятнадцать человек. Появилась ли в списке рекордов еще какая-нибудь диковинная елка?

— Конечно же, ведь это неотъемлемая часть Рождества. Недавно в городке Страж-под-Ральскем нами была занесена в Чешскую книгу рекордов самая большая елка, изготовленная из 1766 зеленых бутылок из-под пива. Только представьте себе, как эта елка сверкает ночью — ведь она украшена 4800 огоньками. Высота елки — 389 см, диаметр ее основания — 260 см. Это очень необычная конструкция, однако издалека она выглядит как обычная рождественская елочка.

