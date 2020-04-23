Чешский молекулярный биолог Пекова: «Новый коронавирус создан человеком»

Чешская лаборатория Tilia Laboratories специализируется на ветеринарной молекулярной биологии, а также ветеринарной микробиологии и генетике. «Мы этим и занимаемся, что исследуем вирусы, циркулирующие среди животных, которые способны поражать людей», рассказывает Соня Пекова.

«На мой взгляд, этот вирус абсолютно гениален. В принципе все вирусы заставляют нас ахнуть, их можно приравнять к утонченным аристократам, которые путешествуют без багажа, с минимумом генов, необходимых им только для того, чтобы, попав в целевую клетку, взять инициативу в свои руки. Затем любой вирус пользуется ресурсами самой клетки, которая зачастую об этом и не подозревает. Все паразиты – специалисты в своем деле».

По словам доктора, любой вирус развивается в течение миллионов лет вместе со своим хозяином, причем за это время он полностью приспособился к жизни сообща. Для заражения клетки вирусом недостаточно того, чтобы он к ней просто приблизился – это очень специфический и сложный процесс. Пекова приравнивает вирус к ключу, который подходит к определенному замку. Поэтому, если вирус, скажем, мышиный, то он инфицирует не мышь как таковую, а специализируется только на некоторых видах мышиных клеток на свой выбор, в течение долгих веков.

«Поэтому, для того, чтобы мог произойти такой огромный скачок с одного хозяина на другого, будь то другое животное или человек, должно было произойти что-то экстраординарное. Известно, что вирусы, которые заражают нас гриппом, способны на рекомбинацию в своих геномах. Но до наступления эпидемий SARS и MERS, коронавирусы считались скорее безобидными, надоедливыми вирусами, которые заражали нас водяным насморком и так далее. Поэтому появление настолько агрессивного коронавируса, с такими свойствами, к тому же позаимствованного от летучих мышей, значительно отличающихся по строению от человека, представляет большую загадку. Но я уверена, правда рано или поздно всплывет».

Доктор Пекова считает, что новый коронавирус был создан искусственно, в лабораторных условиях.

«Этот вирус ведет себя нестандартно, не создает протективный иммунитет, уже подтверждены случаи повторного заражения вылечившихся пациентов. Он необычайно быстро размножается. Этот вирус наделен свойствами, с которыми мы в природе не сталкиваемся. К тому же коронавирусная инфекция имеет определенные параметры. То, что мы наблюдаем сейчас, диаметрально отличается».

Нестандартно, по ее мнению, выглядит и РНK коронавируса.

«Сразу в начале генетического кода, там, где расположена информация о том, как быстро он будет размножаться, каков потенциал заражения, как он будет переписывать свои гены в форму РНК, находится сердце и мозг вируса. Этот короткий отрезок, состоящий всего из 265 химических букв из общего числа 30 тысяч единиц, абсолютно уникален и очень видоизменчив, существует около 26 или 27 вариантов. Очень тяжело себе представить, что в природе такое могло бы произойти. Если вирус решит в рамках процесса эволюции что-либо поменять, то он будет делать это очень осторожно и подолгу анализировать, к чему такое изменение привело. Именно по этому отрезку мы обычно определяем, с каким видом коронавируса мы имеем дело, мышиным, кошачьим и так далее, так как он унифицирован. У SARS Cov-2 этот отрезок абсолютно уникален, и не встречается нигде в мире. Наибольшая совместимость – с вирусом SARS 2003 года, и с коронавирусом, встречающимся у летучих мышей. Все остальное - очень далеко».

Именно вариабельность начального отрезка РНК нового коронавируса вызывает вопросы. По мнению молекулярного биолога Пековой, настолько грубые и кардинальные изменения в вирусе не могли произойти спонтанно, не уничтожив при этом сам вирус.

«Я убеждена, что это – не дело природы, а рук человека», - заявила доктор в эфире «Чешского Радио».

Справедливости ради нужно отметить, что вопросом происхождения вируса занимаются ученые во всем мире. Разнятся и мнения самих чешских специалистов. Например, биолог Иво Рудольф из АН ЧР склоняется к заключениям авторов исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, согласно которому вирус возник естественным путем.