Чешский изобретатель контактных линз – нет пророка в своем отечестве

В школу Отто пошел лишь в восемь лет, зато сразу в пятый класс. Он долгое время не мог определиться с будущей специальностью, поскольку интересов у него было множество – он мечтал стать математиком, инженером, влекла его и минералогия. К химии будущего изобретателя привела случайность.

«Один знакомый мне посоветовал. Я изначально хотел идти учиться в машиностроительный, но он сказал, что химия лучше. Я пошел на химию и сделал правильно», – вспоминал Отто Вихтерле.

Во время Второй мировой войны нацисты закрыли на территории Протектората Богемии и Моравии все высшие учебные заведения. Отто, защитивший к тому времени вторую докторскую диссертацию по химии, устроился на работу в химические лаборатории обувного короля Бати в Злине, где работал над изучением свойств нейлоновых волокон. Уже в военное время в лабораториях Бати были произведены первые носки и дамские капроновые колготки из силона – полиамидного волокна, которое в отличие от нейлона производилось из более дешевого сырья.

Позднее Вихтерле рассказывал: «Когда я вышел на работу в Злине, я спросил у своего начальника доцента Ланды, над чем я буду работать. А он ответил – делайте то, что считаете нужным. Когда вы поймете, что ваши исследования могут быть полезными для компании, сообщите нам об этом. И я открыл силон».

В производстве силона Чехословакия занимала лидирующие позиции в мире. Выпуск этого волокна был прекращен лишь в начале 1990-х годов. Сам Вихтерле с удовольствием вспоминал о работе у знаменитого промышленника. Он разбудил во мне предпринимательский дух, говорил ученый.

«Я считаю, что настоящий ученый должен посвящать предмету своих изысканий по 80-100 часов в неделю. И понятно, что никто не будет проводить столько времени за тяжелой работой, которая его не вдохновляет. Ощутимо больших успехов в творческой работе можно достичь, когда работа не воспринимается как обязанность, когда она сама подстегивает ученого. Только тогда, когда ученый работает с радостью или даже со страстью, он может быть максимально эффективен», – был уверен Отто Вихтерле.

О контактных линзах, своем самом известном изобретении, чешский химик не любил говорить.

«Это старая история, что об этом говорить. Актуально это изобретение только потому, что до сих пор приносит прибыль нашей промышленности. Хотя большую часть из того, что мы могли бы иметь, мы потеряли. Мы заработали на линзах около четверти миллиарда крон, а могли бы иметь больше миллиарда. Но в семидесятые годы представители нашей Академии наук хотели любой ценой обесценить мои достижения и делали огромные уступки зарубежным партнерам. Из-за этого Чехословакия потеряла огромные деньги», – заявил Отто Вихтерле в 1990 году в интервью «Чехословацкому Радио».

В 1953 году ученый разработал прозрачный гидрогель, способный поглощать до 40% воды и обладавший нужными механическими свойствами, а в 1961 представил на суд коллег и общественности контактные линзы. В то время ученый работал дома, поскольку министерство здравоохранения решило отказаться от изысканий из-за того, что они долго не приносили результатов. Известно, что первые мягкие линзы Вихтерле создал при помощи деталей чешского конструктора «Меркур», динамо-машины от велосипеда и моторчика от граммофона.

В 1965 году без ведома Вихтерле патент на его изобретение был продан в США. Когда в 1971 году было получено разрешение на вывод линз на американский рынок, акции компании Bausch & Lomb, купившей патент, за одну ночь выросли на 250 млн долларов. Отто Вихтерле в этот момент интересовали совсем другие вещи.

В конце шестидесятых годов он активно включается в политическую жизнь страны и становится одним из инициаторов возникновения манифеста «2 000 слов». Манифест, опубликованный в июне 1968 года сразу в нескольких чехословацких газетах, был одним из важнейших документов «Пражской весны». Представители интеллигенции говорили в нем о политических ошибках всего послевоенного периода и начавшемся процессе реформ.

«Мы тогда несколько наивно полагали, что нам удастся удержать те демократические процессы, которые начались в Чехословакии в 1968 году. Но все надежды спустя несколько месяцев разбила советская оккупация», – вспоминал ученый.

Отто Вихтерле признавался, что готов был эмигрировать. Сообщение о вторжении в Чехословакию войск Варшавского договора застигло его на конгрессе в Канаде.

– «Я был готов остаться за границей, если бы знал, что мне грозит смертная казнь. Как только я узнал, что мне грозит лишь тюрьма, и даже она меня, как ни странно, не ждала, я тут же вернулся. То, что меня лишили каких-то постов, все это можно было легко пережить. Объективности ради надо признать, что ученых-«техников» после 1968 года преследовали намного меньше, чем представителей гуманитарных наук. Все это можно было пережить».

В 1969 году Отто Вихтерле был освобожден от должности директора Института макромолекулярной химии и остался работать в институте как обычный ученый.

– «Меня это не пугало, ничего другого я и не ждал. За мной числилось слишком много «смертных» грехов с 1968 года, и приказы из Москвы не оставляли другого выхода. Наши люди были лишь исполнителями воли советских властей. Конечно, я разочаровался в некоторых своих коллегах, но главное – я разочаровался в Советском Союзе, которому всегда симпатизировал».

Академик никогда не был членом какой-либо партии. Хотя, как он признавался, в юности он очень хотел вступить в ряды коммунистов.

– «Меня очень привлекала коммунистическая партия. То, что я не стал ее членом, можно объяснить лишь тем, что меня бы туда никто не принял. Я был выходцем из семьи капиталистов, хотя и почти разорившихся. Я думаю, что больше всего симпатий компартии вызывают там, где они не находятся у власти. И у нас страшные перемены в партии произошли после того, как она захватила власть».

Ученый приветствовал начало «бархатной» революции. В 1990 году Отто Вихтерле занял пост президента Академии наук, который возглавлял на протяжении трех лет. Скончался Отто Вихтерле 18 августа 1998 года. Его именем был назван астероид.