Чешский Huawei под крылом компартии Китая, уверены эксперты-синологи

Huawei фигурирует в аналитическом заключении чешского Национального комитета кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB). Уже в конце прошлого года орган обеспечения кибернетической безопасности предупредил об опасности, связанной с использованием государственными структурами Чешской Республики техники и софтвера Huawei. Специалисты NÚKIB обратили внимание на действующий в КНР закон, обязывающий китайские фирмы сотрудничать со спецслужбами государства.

Huawei официально утверждает, что является частной и независимой компанией. Радован Кеджи, вице-президент Huawei, отвечающий за центральный, восточный и северный регионы Европы, заявляет, что упомянутая «Комиссия по этике и слаженности» (прим. ред.: Судя по тексту из фирменного журнала Huawei «Новая жизнь», орган состоит из «Комиссии по этике и слаженности» и «Комитета по этике и соблюдению правил») создана с целью оказания помощи сотрудникам фирмы.

Упомянутую структуру, которую, как подчеркивает Радован Кеджи, избирают непосредственно сотрудники компании, например, принимает жалобы работников, а в Чехии, в том числе помогает разобраться с устоями общества.

Филип Ироуш, участвующий в проекте Карлова университета Sinopsis, утверждает, что «этическая комиссия» имеет прямую связь с партийными органами КНР: «Эти комиссии начали создаваться в филиалах Huawei, главным образом заграничных, в 2012 году. Такие комитеты в определенной степени заменяют организации компартии».

«Радиожурнал», станция «Чешского Радио», располагает документом, опубликованным еще в 2012 году в фирменном журнале Huawei «Новая жизнь». В тексте упоминается о том, что ячейка компартии, действующая в фирме, переименовывается в «Комиссию по этике и слаженности». Во главе этой структуры в Чехии до недавнего времени стоял гражданин Китая Чхен Янг. Как подчеркивают эксперты проекта Sinopsis, еще летом этого года он числился в рядах компартии. В 2017 году на интернет-форуме, предназначенном для сотрудников Huawei в Чехии, он писал: «Мы, партийцы, должны идти примером. Во всех областях деятельности и во всех группах партийцы должны брать на себя ведущую роль». На том же форуме красовался логотип «Комиссии по этике и слаженности», перекрещенные серп и молот в нем были неотъемлемой частью композиции.

Как только репортеры «Радиожурнала» заинтересовались опубликованными на форуме материалами, коммунистические символы и призывы вождя ячейки из ленты сообщений исчезли.

«Интернет-форум является каналом коммуникации сотрудников фирмы Huawei. Он общедоступен. Упоминаемые материалы не являлись официальными материалами компании. Мы обратили внимание пользователей на их присутствие на форуме, и материалы были отстранены», – объяснил пресс-секретарь Huawei Павел Кошек.

Синолог Филип Ироуш считает это еще одним доказательством того, что в случае Huawei нельзя говорить о независимости фирмы: «Это доказательство существования взаимной связи между китайской партией-государством и компанией Huawei. Председатели таких комитетов выполняют партийную работу, например, осуществляют надзор над работниками компании и привлекают их к различным политическим мероприятиям».