Чешский эксперт в Конгрессе США: «Милош Земан - прокремлевский президент»

В интервью «Чешскому Радио» специалист выразил беспокойство в связи с распространением российской дезинформации в Чехии, и ее проникновением из периферии в главные чешские СМИ.

Якуб Каленски подчеркивает, что организованная дезинформационная кампания и просто «выражение другого взгляда» - это две большие разницы. Дезинформационная кампания – это заведомое распространение ложной информации. Ложь нельзя выдавать за альтернативное мнение. Ложь – это ложь, говорит он.

С чешским экспертом беседовал Ондржей Голис.

Какой подход к дезинформационным кампаниям у чешского правительства? Напомним, что, например, премьер Андрей Бабиш недавно похвально отметил, что пересылаемые цепочкой емейлы вполне способны заменить традиционные СМИ.

«Одно дело – чиновники, а другое - политики. Первая категория - то есть работники госаппарата - довольно четко осознают, в чем дело, и понимают суть проблемы. Такой опыт у меня сложился на основе содействия с разными ведомствами – МВД, МИДом, Минобороны. А вот реакция политиков из рук вон плоха (…). Пересылаемые по цепочке электронные сообщения являются одним из ключевых орудий дезинформаторов, то есть такие слова свидетельствуют о непонимании проблемы и реалий 2019 года. В отличие от стран Балтии, нам не хватает политика, который старался бы освещать эту тему».

Во время слушаний в Конгрессе США вы в качестве распространителя кремлевской пропаганды назвали и президента Милоша Земана. Может быть, это, все-таки, немного преувеличено?

«Я не утверждаю, что он делает это осознанно. Тем не менее, мы были свидетелями того, как Милош Земан, еще будучи премьером, а также председателем Палаты депутатов, довольно часто выдумывал, не сверял факты. Даже сейчас несложно доказать, что в нескольких случаях он распространял дезинформацию кремлевской пропагандистской машины. Это касается утверждений Земана относительно яда новичок». (Милош Земан тогда заявил, что ядовитое вещество новичок, которым был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь, производился в Чехии – прим. ред).

«Можно привести пример 2015 года, когда Земан сказал: «Мой друг Сергей Лавров убедил меня в том, что в Украине никаких российских военнослужащих нет». Это – яркий пример распространения ложной информации, российской пропаганды. Это - не факты, а ложь».

«Лгун» и «троль»

После выступления перед американскими конгрессменами, в адрес господина Каленского последовала из Пражского Града острая критика. Пресс-секретарь президента Земана Иржи Овчачек назвал его «лгуном и предателем родины».

Чешский специалист по борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией, в свою очередь, заявил, что, «несмотря на свою должность, по сути своей господин Овчачек ведет себя не иначе как самый обыкновенный троль».

Якуб Каленски видит на чешской политической сцене и других «специалистов» по разглашению российской дезинформации – главным образом членов партии Свобода и прямая демократия (SPD) и коммунистической партии.

«Достаточно посмотреть в соцсетях аккаунт депутата от SPD Радима Фиалы. Он представляет идеал того, чего Россия в чешском информационном пространстве добивается: это – разделение (поляризация) общества, разжигание ненависти, преувеличение негативных новостей о миграции. Не берусь сказать, делает ли он это умышленно или нет».

Далее в связи с российской пропагандой из его уст прозвучали фамилии бывшего зампредседателя Социал-демократической партии Михала Гашека, а также Вацлава Клауса младшего.

И за этими словами последовала реакция. Глава Компартии Чехии и Моравии Войтех Филип сообщил, что «не считает Каленского экспертом по какому-либо вопросу», представители SPD попросили доступа к информационным ресурсам господина Каленского.

Пора вводить санкции?

Насколько успешна российская пропаганда не только в Чехии, но и в Евросоюзе? В Конгрессе США Каленски привел пример Болгарии, где 80 процентов людей поверило, что Скрипаля отравили не россияне. По его словам, это – «жуткая цифра».

Чешский эксперт предлагает вводить санкции против дезинформаторов. Формальные и неформальные, в виде отказов политиков давать им интервью или предоставлять аккредитации. Каленски приводит пример Прибалтики.

«Там так поступили по отношению к каналу «Спутник», который выдворили в Интернете на доменное имя .com, показав тем самым, что государство не намерено предоставлять пространство кому-либо для распространения заведомо тревожной информации».

«Спутник – не журналисты, а рупор российской армии. Мы не можем рассматривать его как обыкновенное СМИ. Юристы избавились бы от фальшивого юриста, врачи – от фальшивого доктора. Журналистам следовало бы поступать так же».

Якуб Каленски - чешский специалист по борьбе с ложными новостями и дезинформацией. До октября прошлого года входил в группу East Stratcom, специализирующуюся на российских дезинформационных кампаниях как в Центральной Европе, так и в странах Восточного партнерства. В настоящее время является аналитиком Евроазиатского центра американской организации Atlantic Council.