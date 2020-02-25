Чешский биохимик во главе американской фармкомпании: Наши первые успехи в борьбе с коронавирусом

Компания Gilead Sciences была основана в 1987 году. Первоначально она специализировалась на создании противовирусных препаратов по борьбе с ВИЧ-инфекцией, гепатитом типов В и С, а также респираторными заболеваниями. Препараты компании Gilead Sciences против гепатита побили рекорды продаж в истории фармацевтики. В начале января 2020 года фирма начала разработку лекарства от коронавируса COVID-19, который распространился в Китае, а затем и в Европе.

Чешский биохимик Томаш Цигларж является вицепризедентом компании в области вирусологии, он лично участвовал в разработке препарата. На данный момент Томаш Цигларж работает в лабораторном центре компании, расположенном в Сан-Франциско. В эксклюзивном интервью Чешскому Радио он рассказал, как проходят клинические испытания и какой шанс у нового лекарства спасти мир от надвигающейся пандемии.

— Работу мы начали прямо в Ухане, в центре эпидемии. Первая часть проекта стартовала в начале февраля и была направлена на тестирование препарата среди пациентов, которые находятся в критическом состоянии и дышат при помощи аппарата вентиляции легких. На тот момент их было 130-140. Постепенно мы хотим подключить к лечению 400 пациентов в критическом состоянии. Второе исследование началось чуть позже, около десяти дней назад, оно предназначено для пациентов с легким течением заболевания, которые не нуждаются в вентиляции легких.

Лечение проходит путем внутривенных вливаний (или же внутривенных инфузий): лекарственный препарат вводится в венозный сосуд через капельницу. Исследователи подчеркивают, что во время процедуры необходимо постоянно следить за состоянием пациента. В случае резкого ухудшения самочувствия, обморока или приступа вливание следует либо приостановить, либо полностью прекратить — в зависимости от состояния больного и решения врача. Как именно проходит лечение зараженных коронавирусом?

— Пациентам проводят внутривенное вливание каждый день, инфузия длится около тридцати минут. Продолжительность лечения составляет десять дней. За это время мы надеемся узнать, как именно оно влияет на течение болезни. Подобное лечение мы ранее использовали при исследовании ремдесивира во время вспышки Эболы в Конго в Африке.

В данный момент в испытательной группе состоят пациенты обоих полов, взрослые, старики и дети. При этом, согласно недавним исследованиям, проведенным научными изданиями, среди зараженных крайне мало детей. Имеет ли это какое-то значения для исследования коронавируса и создания нового лекарства?

— Я думаю, что да. Согласно последним эпидемиологическим данным из Китая, похоже, что смертность среди детей в возрасте до одного года нулевая, в отличие, например, от инфекции Эбола, которая на 100% смертельна у новорожденных. Группа детей, зараженных коронавирусом, действительно совсем невелика. Это похоже на ситуацию при эпидемии сезонного гриппа, где наиболее высокая смертность всегда бывает среди пожилых людей старше 70 лет и относительно низка у новорожденных. Пока мы полностью не разобрались, чем это вызвано. Возможно причина в том, что новорожденные в какой-то степени невосприимчивы к коронавирусу, поскольку их дыхательная система развивается сразу после рождения, и это делает их более устойчивыми к вирусу. Однако, возможно причина более прозаична — новорожденные в первые несколько месяцев просто не оказываются в местах скопления людей, что естественным путем и спасает их от инфекции.

Пока благодаря новому лекарству от коронавируса полностью излечился один пациент, у которого болезнь была выявлена после посещения Китая. Он приехал из Ухани в Соединенные Штаты в середине января, его состояние ухудшилось в течение четырех-пяти дней. Он прибыл в больницу в штате Вашингтон, где ему сразу поставили диагноз. Томаш Цигларж описал, как проходило лечение:

— Пациент находился под наблюдением врачей в течение нескольких дней, но его состояние быстро ухудшалось, после чего было принято решение дать ему данный препарат. Фактически он стал первым пациентом, получивший ремдесивир. В течение последующих двух дней после приема препарата его состояние быстро улучшилось, прошел жар и проблемы с дыханием. В середине февраля пациент был выписан. Впрочем необходимо отметить, что на основе одного случая очень трудно сделать выводы об эффективности вещества для более широкого спектра больных.

Как заявил Томаш Цигларж, на данный момент компания Gilead Sciences проводит клинические исследования, в которых принимает участие около 700 пациентов. Если действенность лекарственного препарата подтвердится, его должна в ускоренном порядке одобрить Международная фармацевтическая комиссия. Но что произойдет, если его действенность не будет подтверждена?

— Нас будет ожидать много непростой работы, потому что нельзя просто так взять и изменить отдельно взятый компонент лекарства, тут все намного сложнее. Все лекарственные компоненты тесно взаимосвязаны, поэтому, если изменить один, невольно изменится действие остальных. А это отбросит наши исследования назад на несколько месяцев или даже год. Однако мы стараемся быть оптимистами и надеяться на лучший результат.