Команда Yellow Ladies, верная желтому цвету логотипа чешского почтамта, сначала в четвертьфинале сразилась со сборной беженок из Греции Hestia FC. В овертайме счет не изменился, поэтому исход поединка пришлось решать в серии послематчевых буллитов. Затем чешские почтальоны в финале побороли представительниц из Саудовской Аравии.

Всего в финал вышло 15 команд, все матчи были тяжелыми, рассказала «Чешскому Радио» вратарь Yellow Ladies Дана Якубцова: «Действительно все матчи были серьезными, мы попали в сильную группу, где оказались и прошлогодние победительницы. Четвертьфинал закончился с результатом 2:2, а в серии буллитов удалось отбить все мячи – это просто фантастика. Финальный матч с Greens тоже дался нелегко. Под конец мы уже были сильно утомлены».

В первенстве приняли участие команды буквально со всего мира – участвовали сборные Канады, Индии, США, Греции, Дании и другие. Главными были даже не спортивные успехи, а скорее решительность и желание бороться за глобальные цели и задачи. Каждая из команд выбрала себе в качестве лозунга одну из 17 целей в области устойчивого развития, сформулированных ООН на период с 2015 по 2030 гг.

Победительницы сражались за «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Некоторые из чешских участниц турнира надели бутсы впервые полгода назад.

«Мы надеемся, что нам удастся принять участие в турнире и в будущем году. Мы точно хотим продолжать», - заверила вратарь сборной «Чешской почты».

Оригинальными были не только посылы отдельных команд, но и их спортивные формы. Официальной кутюрье команды «почтатма» стала чешский модельер Петра Птачкова, которая в своем творчестве часто использует переработанный текстиль. Именно поэтому при пошиве курток Yellow Ladies нашли применение и фрагменты старых униформ почтальонов.

В Кубке ООН приняла участие еще одна чешская сборная: «Львицы Чернинского дворца», то есть работницы Министерства иностранных дел Чехии, сражавшиеся «За мир, справедливость и сильные институции». Они заняли в турнире пятое место.

Успех чешских почтальонов оценил не только генеральный директор «Чешской почты» Роман Кнап, но и министр внутренних дел Ян Гамачек, который назвал финал в Нью-Йорке «почтовым Нагано».

Соревнования по женскому футболу прошли под эгидой ООН в четвертый раз.