Доисторическая Чехия: культура колоколовидных кубков

Как многие замечательные открытия, это тоже было сделано случайно – во время проведения рутинного археологического исследования при строительстве окружной дороги вокруг города Сланы, неподалеку от Кладно. Перед археологами предстали доисторические печи, ямы, захоронения. Погребение, относящееся к культуре колоколовидных кубков, – самое массовое из обнаруженных до сих пор на территории Чехии. Останки 50 мужчин и женщин лежат в глубоких могилах, в которых сохранились элементы деревянных конструкций и предметы, сопровождавшие покойников в загробный мир.

Некогда ученые полагали, что керамику в форме колокола нес с собой отдельный этнос – «люди кубов», перемещавшиеся по Центральной и Западной Европе раннего бронзового века. Иногда их называют прото-кельтами и прото-италийцами. Некоторые археологи склоняются к тому, что создание таких предметов было явлением культового характера, ведь подобные кубки клали в могилы наряду с другими вещами. Возможно, находка чешских археологов позволит сделать еще один шаг в разрешении этой загадки. Ученые нашли при раскопках более двух с половиной тысяч предметов, большинство из которых относятся к традиции колоколовидных кубков, но есть тут и древности, «забытые» в здешних местах кельтами.

Сначала артефакты необходимо очистить – ведь они пролежали в земле более четырех тысяч лет! Предмет кладут в небольшой стеклянный бокс с отверстиями для рук, напоминающий инкубатор, где маленькие стеклянные шарики под давлением обрабатывают его поверхность – этот процесс напоминает очистку пескоструйным аппаратом.

«Мы помещаем предмет внутрь, и туда под давлением струи воздуха начинают подаваться очищающие элементы. Мы наблюдаем, какие продукты коррозии удаляются, и следим, чтобы он не рассыпался», – объясняет археолог Луцие Плотена, которая также использует для чистки артефактов хирургический скальпель и стоматологические сверла. Находкам бронзового века делают рентген и рассматривают их с помощью микроскопа, позаимствованного у гинекологов.

Идеальное место для древних землепашцев

О крупнейшем погребении традиции колоколовидных кубков рассказывает археолог Томаш Бек: «Этих могил там столько, что больше пока не было найдено нигде. При этом мы вскрыли лишь тот участок, по которому должно было проходить шоссе. Среди колоколовидных кубков у нас есть пример одного из самых ранних использования меди. Также мы обнаружили здесь цилиндры, применявшиеся как защитный элемент лучника – чтобы он не поранился тетивой. Таких колец лучника мы извлекли из погребений великое множество. В большинстве случаев они сделаны из мягкого камня и относятся к XIII-XIV векам до н.э.».

Откуда появились в Центральной Европе люди, делавшие кубки в форме колокола? «Они пришли с востока, с территории, охватывающей пространство от современной Польши по Испанию. Эта часть Чехии заселялась очень интенсивно. Как только люди эпохи неолита научились обрабатывать землю и обеспечивать себе пропитание с помощью продуктов земледелия, это место стало для них подходить идеально. Здесь была прекрасная почва, леса, много воды – то, что нужно для земледельца. Поэтому тут можно встретить следы буквально всех культур – от времен неолита по сегодняшний день», – объясняет Томаш Бек. Сегодня многие источники иссякли, но у археологов есть доказательства, что здесь было гораздо больше воды.

Для культуры колоколовидных кубков, как уже было сказано, характерно использование керамического сосуда в форме перевернутого вверх дном колокола. Самая ранняя керамика такого типа обнаружена в Западной Европе и датируется второй половиной III тысячелетия до н. э. Кубки использовались для хранения пищи и напитков, для выплавки меди из медной руды, а также как погребальные урны – эти сосуды имели особую форму.

В районе города Сланы – месте, где люди жили тысячелетиями, обнаружились следы еще более древней Гальштатской культуры, VI–VIII века до н.э. Найденные предметы – один из примеров самого раннего использования железа человеком. Также здесь удалось отыскать следы кельтов, живших тут в период своего наивысшего расцвета.

Осенью 2020 г. музей города Сланы планирует провести выставку, на которой будут представлены некоторые из археологических находок.