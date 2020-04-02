Чешские замки и музеи: время выжидания, но не бездействия

«В замках Чешского Крумлова, Глубока-над-Влтавой, Визовице, Боузов и Леднице появились импровизированные временные швейные цеха, где шьют все самое необходимое в эти дни», – рассказала пресс-секретарь Национального управления по охране памятников Яна Гартманова.

Мы покажем Прагу жителям самой Чехии

В Праге большую часть туристического потока, 85%, составляют иностранцы Организации, работающие в сфере поддержки туризма, готовят несколько сценариев в зависимости от развития коронавирусного кризиса, чтобы помочь столице в ближайшие недели и месяцы серьезных испытаний. Планируются информационные кампании по привлечению отечественных туристов в объекты культурного наследия. Инициаторы кампаний верят –жители Чехии из самых разных уголков захотят увидеть стобашенную Прагу такой, какой они ее не имели возможности ранее узнать: без толп туристов, со свободными местами, в том числе в прославленных пивных заведениях, куда им обычно сложно попасть из-за обилия иностранных посетителей.

Часть достопримечательностей в чешской столице находится в ведении церквей и Галереи Праги (GHMP) и Музея главного города Праги (Muzeum h. m. Prahy). Галерея готовит интересные выставки в своих залах, в том числе самых презентабельных, во дворце Коллоредо-Мансфельдов (бывшей резиденции влиятельного дворянского рода), Доме У Каменного колокола и Тройском замке близ зоопарка. Они откроются сразу же, когда правительство отменит чрезвычайное положение, - заверила в интервью информагенству ЧТК пресс-секретарь GHMP Mихаэла Врхотова.

Просьбу Гитлера снести Петршинскую башню в Праге не расслышали

Музей Праги, в свою очередь, отвечает за проведение мероприятий и состояние, помимо прочего, замка Цтенице, виллы Миллера (Müllerovа vily). А также Петршинской смотровой башни, вдохновленной обликом Эйфелевой башни и ставшей неотъемлемой частью пейзажа столицы более ста лет назад. Когда Гитлер в середине марта 1939 года приехал в оккупированную Прагу, уже хозяйским глазом окидывая свои владения, он пожелал, чтобы Петршинскую башню снесли. По мнению фюрера, она явно портила панораму, открывшуюся ему из окон Пражского Града. Чехи его просьбу, однако, нашли возможным не удовлетворить.

Виртуальные туры

В настоящее время подняться на башню, преодолев 299 ее ступеней, нельзя, однако смотрители предлагают воспользоваться возможностью виртуального тура на своем портале (Petřínská rozhledna).

Сотрудники некоторых государственных объектов принялись за фото - и видеосъемки своих «подопечных», чтобы поклонники достопримечательностей смогли составить представление о том, что их ждет, еще до очного знакомства с историческими памятниками. А также узнать, что здесь сейчас происходит и какие новинки их ожидают, например, в замке Валеч, рассказала Яна Гартманова.

В Валеч вернутся творения Матиаша Бернарда Брауна

В Валеч, в частности, по прошествии сорока лет вернулись первые скульптуры такого пролавленного чешского мастера австрийского происхождения как Матиаш Бернард Браун (1684, Заутенс – 1738, Прага), на творчество которого оказали влияние Микеланджело и Бернини.

Матиаш Браун создал в 1710 году, например, скульптурную группу, напоминающую о видении незрячей цистерцианской монахини св. Луитгарды на Пражском мосту, что принесло ему признание и множество заказов в Богемии, статуи в Куксе по заказу графа и мецената Франтишека Шпорка и во многих других городах Чехии. Был привлечен к ряду выдающихся проектов своего времени. Прах Брауна покоится в пражском храме св. Штепана. Именем этого барочного скульптора был назван астероид, открытый в 1983 году .

Все самые ценные оригиналы М. Брауна после охватишего этот замок пожара в 1976 году хранились в монастыре Кладрубы Таховской области. Они, как планировалось, должны были быть представлены в начале открытия нового туристического сезона, с 1 апреля. Тем, кто интересуется достопримечательностями Чехии, предлагается заглянуть на facebook Hrady, zámky a ostatní.

Общество Prague City Tourism, в ведении которого находится Староместская ратуша с курантами, под бой которых появляются фигурки двенадцати апостолов, пока ограничивается контрольными проверками доверенного объекта. Информационные центры в этом здании временно закрыты, его сотрудники работают в удаленном режиме, как и значительная часть других чешских сотрудников.

«Мы тоже готовим информационную кампанию и три сценария – один непременно в поддержку культуры Праги – в зависимости от того, как ситуации будет развиватьсяз дальше»,

– сообщила пресс-секретарь Prague City Tourism (ранее Pražskou informační službа), Петра Груба. Представители общества верят, что им удастся окрыть Староместскую ратушу самое позднее 1 мая, и местные жители смогут восполнить временное отсутствие гостей из-за рубежа, которые не сразу прийдут в себя после пандемии коронавируса.