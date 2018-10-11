Чешские вузы пополняются русскоговорящими студентами

Согласно официальным данным чешского Министерства образования, в 2003-м году в Чехии получали образование 13 000 иностранных студентов, в том числе 500 граждан Украины и 400 россиян. В 2013-м, то есть десять лет спустя, общее количество иностранных студентов в Чешской Республике составило 43 000, 6000 из них были гражданами Российской Федерации, а 3000 – из Украины.

«Для сравнения, в 2016-м году во всем Китае проходили обучение 16 000 студентов из России, а это – при всей государственной поддержке и при всех прокламациях о стратегическом партнерстве. Получается, в соседней огромной стране – 16 000, здесь, в относительно небольшой Чехии - 6000», - уточнил во время панельной дискуссии глава Института восточноевропейских исследований Карлова университета Марек Пржигода.

Столь высокие цифры во многом определяются также экономическими факторами. Как известно, образование в чешских государственных вузах бесплатно и для иностранных студентов, если они проходят обучение на чешском языке. Платными являются только англоязычные образовательные программы.

В связи с этим на конференции обсуждался вопрос, имеет ли смысл организовать обучение в чешских вузах и на русском языке.

По мнению Виктора Воробьева из Высшей школы экономики в Москве, это нежелательно. «Мне кажется, что такая образовательная сегрегация, какие-то отдельные программы на русском языке, ни к чему хорошему не приведут. Получается, что вместо интегрированной образовательной среды студенты учились бы в каких-то специальных «загонах» для русских студентов, которые вряд ли помогли бы им полноценно участвовать в том образовательном процессе, который в стране существует».

Обучение российских и русскоговорящих студентов в Чехии имеет длительную традицию. Яркой страницей в истории чешско-советских и чешско-российских взаимоотношений в этом плане является межвоенный период, когда на территории Чехословацкой Республики оказалась часть эмиграции, хлынувшей в Европу из распавшейся Российской империи. Чехословакия для этих людей специально создавала образовательные институты, включая вузы, напомнил в ходе конференции Марек Пржигода.

«Русские, которые тогда оказались в Праге, надеялись на скорое возвращение в Россию. Когда они друг друга поздравляли с Новым годом, то желали друг другу самого наилучшего, добавляя при этом, что будущий Новый год будем праздновать уже в новой, свободной России. Это подтверждается источниками. В большинстве своем эмигранты той эпохи не изучали чешский язык, не пытались интегрироваться в местную среду».

«Нигде не существовало столь продуманной программы поддержки русскоязычного населения, причем не только молодежи. Несколько лет назад, в связи с ужесточением режима в России и утечкой мозгов из этой страны, здесь в Чехии серьезно обсуждалась возможность воссоздания этого проекта, который назывался бы «Русская акция №2». То есть создания вузовской образовательной программы для русских, или даже отдельного вуза для них».

Однако, как отметил далее Пржигода, эти идеи остались только на бумаге, без каких-либо конкретных попыток их воплощения в жизнь.

