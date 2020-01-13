Чешские военные в миссиях по всему миру

«Ракетные удары, которые Иран нанес по двум американским базам в Ираке, стали ожидаемой реакцией», отметил председатель Комитета по вопросам внешней политики парламента Чехии Oндржей Веселы. «Чешские солдаты находятся на других базах, нежели те, по которым был нанесен удар, и на данный момент они лишь приостановили обучение. Все они находятся в полном порядке, поэтому вывод чешских военнослужащих не планируется», информировали представители оперативного штаба.

Переброска некоторых солдат на более безопасные места

Новый глава чешского командования, генерал-майор Йозеф Копецкий сообщил:

– Общая численность чешского контингента в Ираке составляет около 40 человек. Миссии, целью которых было обучение, в настоящее время приостановлены. Я думаю, что в настоящее время усилия направлены на ослабление напряженности с целью разрядить ситуацию. Посмотрим, как будут развиваться события. Все наши военные сосредоточены на базах, расположение которых нам точно известно. Они находятся в относительной безопасности и выполняют приказы.

Некоторых солдат мы перебросили в рамках контролируемого пространства на более безопасные места. Некоторые пространства являются слишком открытыми с точки зрения непредсказуемости, и мы решили, что лучше бойцов переместить на другие площадки, чем принимать повышенные меры предосторожности лишь из-за нескольких человек. Так что сейчас мы выжидаем, какой будет дальнейшая стратегия руководства всей миссии,

– пояснил Йозеф Копецкий в интервью «Чешскому Радио».

Чешские полицейские временно покинут Багдад

Тем не менее, пять чешских полицейских, выполнявших в Багдаде роль инструкторов в подготовке специалистов для иракской армии, временно вернутся на родину. По словам президента Полиции ЧР Яна Швейдара, «это не связано с ситуацией в сфере безопасности, а с тем обстоятельством, что полицейским в данный момент некого обучать. Как только процесс обучения будет обновлен, чехи вернутся в Багдад».

Подготовка кадров малийской армии

Перед новым командованием стоит задача не только продолжения миссии в Мали, где чешские военные находятся уже с 2013 года, но и принятия на себя главной ответственности на полгода. В настоящее время здесь в рамках миссии Евросоюза служит 120 чешских бойцов. Они помогают охранять штаб-квартиру командования и ведут подготовку служащих малийской армии, которая борется с исламскими радикалами.

«Нам предстоит взять в собственные руки командование миссией в Мали. Общий контингент насчитывает в этой стране свыше 620 солдат, собранных из более чем 20 стран мира»,

– сообщил осенью 2019 года министр обороны Чехии Любомир Метнар. Чехия будет в течение шести месяцев командовать всей миссией в Мали, руководство которой доверят бригадному генералу Франтишеку Ридзаку, с 1 мая 2020 года.

– В Африку Ридзак вместе со своим штабом летит уже на следующей неделе. Он отправится на стажировку, которая продлится около двух недель. Чешскому руководству необходимо подготовиться, ознакомиться с окружающим миром, составить приказы, которые им позже понадобятся. В рамках Чешской Республики с этой целью уже выбраны определенные лица, а также подразделения,

– сообщил Й. Копецкий.

Присутствие чешских военных в Афганистане

Задачи, аналогичные поставленным в Mали, чехи выполняют и в Афганистане, куда в начале текущего года Чехия также планировала отправить группу военных хирургов.

Осенью Генштаб Чешской армии сообщил, что чешские военные в конце марта 2020 года перестанут охранятл базу сил альянса в Баграме, тем не менее, в Афганистане чешский контингент останется. Военным специалистам придется лишь перестроиться на подготовку кадров для спецназа. Всего в Афганистане постоянно несут службу порядка 250 чешских бойцов.

За время службы в Баграме в рамках миссии Operation Resolute Support, стартовавшей с января 2015 года, Чехия потеряла восемь солдат. Претерпит ли стратегия присутствия в Афганистане в ближайшее время какие-либо ощутимые для чешского контингента изменения?

«Охрана внешнего периметра аэропорта будет одной из последних наших задач. Наше присутствие в Афганистане несколько сократится. Некоторые подразделения мы оставим непосредственно в Кабуле, как например, химическое. Там же дислоцировано наше командование»,

– сообщил без приведения дальнейших подробностей бригадный генерал Й. Копецкий.