Чешские военные пилоты в балтийском небе и киберпространстве

Чешская группа состоит из 95 человек, включая наземный персонал, и пяти истребителей JAS-39C Gripen. Датчане и бельгийцы, которые летают на F16, базируются в Литве. О задачах миссии Baltic Air Policing рассказывает командир чешского подразделения, подполковник Павел Павлик. Страны Балтии для него уже давно не terra incognita – как обычный пилот он нес там службу еще в 2012 году.

«Как командир я должен знать все правила и нормативы, создать команду, который поможет мне в реализации задач в контексте сегодняшней ситуации в мире. С учетом киберугроз и других обстоятельств, наша подготовка включала не только полеты и соблюдение требований к состоянию здоровья. Персоналу объясняли, где их могут поджидать опасности, – не только в небе, но и в Интернет и виртуальном пространстве, причем не только здесь, на месте, но и дома, где остались их близкие».

«Что ваш муж делает в Прибалтике?»

Незадолго до отправки пилотов в Эстонию издание DeníkN со ссылкой на нидерландские СМИ – De Telegraaf и NOS напомнил, что еще в 2017 году женам и подругам летчиков из Нидерландов звонили неизвестные. «Голос в трубке по-английски или голландски с русским акцентом спрашивал: "Что ваш муж делает в Прибалтике? Что вы об этом думаете? Не лучше ли ему вернуться назад?"». DeníkN называет эти случаи, демонстрирующие, что координаты семьи пилота не составляют секрета, «психологическим давлением на фоне роста напряженности между Западом и Россией после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины». Чтобы отследить номер, предупреждают специалисты, достаточно один раз позвонить родным по открытой линии. Семьи чешских военных летчиков пока с такими звонками не сталкивались.

Пресс-секретарь чешского Генштаба Властимила Циприсова на вопрос издания DeníkN сообщила: «Наши военные проинформированы о потенциальном риске и опасностях в месте несения службы, с учетом знаний и опыта стран НАТО и разведданных». Подполковник Павел Павлик подчеркивает: «НАТО хочет охранять воздушное пространство Балтии. В наших интересах коллективно защищать воздушную границу как этих стран, так и всего Североатлантического альянса. Поскольку у Латвии, Литвы и Эстонии нет собственных ВВС, то другим государствам необходимо по очереди осуществлять там патрулирование, сменяясь каждые четыре месяца».

«Мы не находимся в состоянии военного конфликта»

Ранее Павел Павлик высказывал предположение, что из-за действий российских ВВС силы НАТО ожидают, что им придется чаще подниматься по тревоге. В этом году число воздушных инцидентов выросло. Чешские летчики несут свою службу рядом с Калининградом – российским анклавом, куда летают российские ВВС. Как сообщает подполковник Павлик, эти самолеты могут беспрепятственно пользоваться воздушным коридором над Балтийским морем. Однако иногда они не отвечают на запросы или отклоняются от полетного плана, который подается на все маршруты по Европе, или же приближаются к территориальным водам стран Балтии. Подполковник поясняет, что в подобных случаях пилоты действуют стандартно.

«Если самолет не выходит на связь, не соблюдает маршрут полета или и то и другое вместе, то где бы это ни случилось – в Чехии, в Балтии или в другой точке Европы, мы не знаем, что происходит в воздухе. При этом воздушное судно появляется на радарах, его видят военные наводчики, контролирующие ситуацию в воздушном пространстве Европы и над конкретными странами. В такой ситуации мы должны выяснить, что это за воздушное судно, и какие у него намерения. Самолеты противовоздушной обороны НАТО предназначены для того, чтобы срочно подниматься в воздух, приближаться к цели в задней полусфере, то есть это не атака на самолет, а стандартные действия в соответствии с международными правилами. Любое гражданское судно знает, что если не выходит на связь, то увидит слева военный истребитель, откуда ему будут махать и пытаться войти в контакт на аварийной частоте, выясняя, что происходит на палубе. То же самое пытаемся делать и мы и сопроводить судно по маршруту. Разумеется, мы должны предоставить разведданные о том, что видели в этом самолете, его тип, национальную принадлежность, номер, не было ли там оружия или сенсоров, которыми оснащаются самолеты-шпионы».

Помимо системы, позволяющей отклонить летящую ракету, истребители Gripen несут на палубе и оружие. Как сообщает командир чешской миссии, пилот может его использовать для необходимой самообороны. Также есть еще несколько норм, определяющих ситуации, при которых можно использовать вооружение самолета. При этом подполковник Павел Павлик, который не выделяет Россию в качестве опасной зоны, подчеркивает: «Air Policing – мирная миссия, мы не находимся в состоянии какого бы то ни было военного конфликта. Мы лишь показываем, что способны нести это оружие, использовать его на учениях, и если возникнет угроза, применить».