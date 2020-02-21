Чешские ученые создали фоточувствительные дезинфицирующие нанобинты

Специальная наноткань LAM-X (от англ. light-activated materials), которая была в пятницу представлена командой Иржи Мосингера из Природоведческого факультета Карлова университета, содержит специальные красители.

«Это - фоточувствительные частицы, которые под воздействием видимого светоизлучения в возбужденном состоянии передают свою энергию кислороду. В это время возникает синглетный кислород», - объяснил «Чешскому Радио» доцент Мосингер.

Эти высокореакционные молекулы кислорода обладают уникальной способностью уничтожать огромную шкалу бактерий и вирусов. «Под воздействием света они стерилизуют свою поверхность, и таким образом дезинфицируют свое окружение».

Из наночастиц, насыщенных этими элементами, ученые создают наноматериал, который будет использован при производстве медицинских повязок.

«Сама структура мембраны из нановолокна препятствует проникновению бактерий. В то же время, синглетный кислород, возникающий на поверхности, поражает вредные чужеродные частицы, благодаря чему создаются условия, возбраняющие распространению инфекции», - продолжает доцент Мосингер.

Как уже было сказано, для стерилизации бинтов достаточно направить на них луч света. Положительный результат обеспечен уже при освещении обыкновенной люминесцентной лампой. Ученые предполагают, что подобные повязки будут востребованы во время ухода за больными с ожогами и трофическими язвами.

«Первое клиническое исследование уже состоялось. Наши нановолоконные бинты накладывали на трофические язвы, чтобы воспрепятствовать возникновению вторичной инфекции в месте повреждения кожного покрова», - сообщил глава команды.

Компания LAM-X a.s. создана совместно дочерними компаниями Карлова унивеситета - Charles University Innovations Prague – и Института органической химии и биохимии Академии наук ЧР - i&i Prague.

«У нас была возможность сравнить наши разработки с другими проектами, в том числе в Америке, в Сан-Франциско. Действие материалов, которые сейчас создаются учеными, основано на одном принципе – выделении активных веществ, то есть серебра, антибиотиков и так далее. Наш концепт абсолютно иной, мы нигде в мире с ним не встречались», - сообщил «Чешскому Радио» директор i&i Prague Яромир Заградка.

Созданный чешскими ученными обогащенный наноматериал еще пройдет тщательное тестирование. Первый готовый продукт должен появиться на рынке в течение пяти лет.