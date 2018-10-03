Чешские ученые обнаружили гробницу древнеегипетского олигарха

Гробница находится в самом центре пирамидных полей в той области, где наряду с царями были погребены члены их семей и представители верхов общества. По мнению египтологов, Каирес жил в период Древнего царства, около 2400 г. до н. э., и помимо того, что был высокопоставленным чиновником царского двора, выполнявшим обязанности светского администратора, являлся личным другом фараона Ниусерра, по всей видимости, преемника Нефериркара. Он же также осуществлял надзор за царскими строительными проектами на территории всего региона. Наряду с этим являлся служителем храма – по всей видимости, жрецом высшего сана.

Поклонение Хатхор

Каиресу было поручено опекать культ богини Хатхор (Хатор), супруги бога Хора – в египетской мифологии богини неба, любви, плодородия, веселья. Хатхор представлялась египтянам в виде коровы или женщины с рогами и ушами коровы. А сыновья Хора охраняли содержимое специальных урн, в которых находились мумифицированные внутренние органы: печень, легкие, желудок и кишки. Поэтому у каждого сосуда имелась своя собственная крышка с изображением одного из сыновей Хора.

Площадь погребального комплекса, где проводят свои раскопки чешские ученые, составляет свыше 500 кв. метров. Помимо самой гробницы, оборудованной в открытой яме, здесь находятся и другие залы, служившие местом отправления культа. Первой об открытии сообщила египетская газета Al-Masrí al-Júm. Погребенный был идентифицирован как Каирес на основе обнаруженных на стенах данного захоронения иероглифов, - информировал генеральный секретарь Высшего совета археологии и памятников древности Египта Мустафа Вазири.

О проникновении в гробницу чаще всего свидетельствуют оставленные прежде следы расхитителей, вскрывавших усыпальницы. Побывали разбойники и в похоронном комплексе Каиреса.

«Грабители искали прежде всего ценные украшения, погребенные в саркофагах вместе с фараонами и знатными горожанами. Что касается места захоронения Kаиреса, здесь они особо поусердствовали, полностью уничтожив его мумифицированное тело. Позже они также уничтожили его часовню и убранство гробницы»,

– рассказал «Чешскому радио» директор Чешского египтологического института Мирослав Барта.

Древние воры не щадили мумий, опасаясь их мести.

Перед саркофагом из известняка, находящимся в погребальной камере, сохранилась гранитная статуя Каиреса. На ней видны следы краски. В самой гробнице остался также кусок черного базальта – к слову, из этой вулканической породы состоит большая часть океанического дна. Именно базальт использовали при строительстве гробниц фараонов и вельмож, а также вкладывали этот камень в их саркофаги.

«В среде египтологов долго велись дебаты о том, помещались ли действительно статуи в погребальные камеры пирамид? И вот мы обнаружили гранитную статую сидящего Каиреса, который смотрит на восток, прямо напротив его саркофага. Это является свидетельством того, что статуи украшали погребальные камеры древних египтян в период строительства пирамид», - отметил Мирослав Барта.

Юбилей Чешского института египтологии

В эти дни Чешский институт египтологии отмечает свое 60-летие. Он был основан в 1958 году в Карловом университете в Праге, а также в Каире. Чешские египтологи исследуют пирамидные поля Абусира более полувека. Изучают погребения царских и других родово в некрополях. Им также посчастливилось обнаружить статуи Ранасареса, его архив, предметы ритуалов погребения, как и стеллы из гробниц высокопоставленных сановников V и VI династий, приносимые богам в жертву.

Отечественные египтологи внесли большой вклад в спасение наследия древних цивилизаций, когда в 1960-х годах прошлого века началось строительство Асуанской плотины на реке Нил. Под угрозой затопления оказались многие храмы и надписи

- Нашей экспедиции удалось найти бесценные с точки зрения исторического наследия надписи, которые помогли объяснить обстоятельства, связанные с некоторыми периодами Древнего Египта. Нам также удалось обнаружить и задокументировать тысячи надписей и рисунков на скальных образованиях самых разных периодов истории, не говоря уже о множестве других памятников, тем самым сохранив их для будущих поколений, – вспоминал многолетний директор Чешского института египтологии Mирослав Вернер.

Лучшего подарка для чешских египтологов, чем последнее открытие, было не сыскать. Специалисты будут изучать содержимое гробницы еще на протяжении двух или трех недель.