Чешские ученые атакуют рак с точностью снайпера

Как полагают ученые, упомянутый вид терапии также может быть эффективен в борьбе с раком щитовидной железы, некоторых видов опухолей мозга (менингеом) и нейроэндокринных опухолей.

Рост числа онкозаболеваний во всем мире подталкивает не только к поиску новых методов борьбы, но и к ускорению производства необходимых для терапии веществ. Лучевая терапия предполагает воздействие ионизирующей радиацией на зараженные клетки. Лютеций -177 является основой радиофармпрепаратов для терапии злокачественных опухолей и используется в радиационной терапии, которая в последние годы стала более прицельной и безопасной. Lu-177 не проникает глубоко в ткани, смертельная доза поражает лишь поврежденные клетки, не задевая прилегающие к ним здоровые ткани либо воздействуя на них минимально.

Радионуклидную терапию с Lu-177 не зря прозвали «снайперским» методом лечения онкозаболеваний. Радиоактивное вещество лютеций Lu-177 с небольшим периодом полураспада прикреплено к транспортному белку. С его помощью оно доставляется к опухолевым клеткам и разрушает их с помощью бета-излучения.

– Данный метод производит такой эффект как шрапнель –граната, так как действует прицельно. Атакует ДНК клеток, которые подверглись злокачественной трансформации, и ДНК уже не способна их восстановить. В результате раковые клетки погибают,

– объяснил принцип воздействия изотопа лютеция -177 «Чешскому Радио» сотрудник чешского Института органической химии и биохимии Mилослав Полашек.

Элемент лютеций получил свое название от древнего поселения, на месте которого стоит современный Париж. Главный город галльского племени паризиев носил латинское название — Lutetia Parisorum. Оспаривавший приоритет его открытия Фон Вельсбах предложил для лютеция название кассиопий (cassiopium), а для иттербия – альдебараний (aldebaranium) в честь созвездия Северного полушария. Кассиопий фигурировал до начала 1960-х годов в работах немецких ученых, хотя Международная комиссия по атомным весам приняла название Lutecium еще в 1914 году, а в 1949 г. его изменили на Lutetium.

Сократить потери материала и повысить качество Lu-177

Лютеций -177 применяется в радиоактивной онкологии также в борьбе с раком щитовидной железы. Производится путем его выделения из минералов вместе с другими тяжелыми редкоземельными элементами. Изотопы лютеция-177 и лютеция-178 получают в результате реакции облучения нейтронами изотопа иттербия-177 или лютеция-176.

Процесс проводят в исследовательском ядерном реакторе. Проблема, однако, состоит в том, это не позволяет получить химически чистый лютеций, который рассеян в земной коре до 0,2 г/т. Лютеций остается в соединении с иттербием, но далеко не в идеальных пропорциях.

Отделение лютеция от других лантаноидов до сих пор занимало около десяти часов. Чешские ученые открыли специальную молекулу, так называемый хелатор. Этот агент позволяет добиться необходимого эффекта в десять раз быстрее, нежели ранее. Что очень важно для сокращения потерь материала.

Это поможет не только увеличить объемы производства лютеция, но и повысит качество 71-го элемента таблицы Менделеева. В результате, как надеется Mилослав Полашек, данная основа радиофармпрепаратов будет использоваться чаще и, в частности, также при лечении рака простаты.