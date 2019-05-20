Чешские ученые атакуют рак с точностью снайпера

Радиотерапия как oдин из методов борьбы с раком должна стать более доступной благодаря ускорению способа производства радиоактивного изотопа лютеция, открытого чешскими учеными. Исследование экспертов Института органической химии и биохимии Академии наук ЧР заинтересовало и американского производителя радиоактивных веществ, используемых для медицинских целей, Shine Medical, который подписал лицензионный договор с институтом. Терапия с применением лютеция -177 могла бы таким образом чаще использоваться, например, и при лечении карциномы простаты, которая ежегодно «косит» тысячи мужчин по всему миру, и других видов рака.
Как полагают ученые, упомянутый вид терапии также может быть эффективен в борьбе с раком щитовидной железы, некоторых видов опухолей мозга (менингеом) и нейроэндокринных опухолей.
Рост числа онкозаболеваний во всем мире подталкивает не только к поиску новых методов борьбы, но и к ускорению производства необходимых для терапии веществ. Лучевая терапия предполагает воздействие ионизирующей радиацией на зараженные клетки. Лютеций -177 является основой радиофармпрепаратов для терапии злокачественных опухолей и используется в радиационной терапии, которая в последние годы стала более прицельной и безопасной. Lu-177 не проникает глубоко в ткани, смертельная доза поражает лишь поврежденные клетки, не задевая прилегающие к ним здоровые ткани либо воздействуя на них минимально.
Радионуклидную терапию с Lu-177 не зря прозвали «снайперским» методом лечения онкозаболеваний. Радиоактивное вещество лютеций Lu-177 с небольшим периодом полураспада прикреплено к транспортному белку. С его помощью оно доставляется к опухолевым клеткам и разрушает их с помощью бета-излучения.
– Данный метод производит такой эффект как шрапнель –граната, так как действует прицельно. Атакует ДНК клеток, которые подверглись злокачественной трансформации, и ДНК уже не способна их восстановить. В результате раковые клетки погибают,
– объяснил принцип воздействия изотопа лютеция -177 «Чешскому Радио» сотрудник чешского Института органической химии и биохимии Mилослав Полашек.
Элемент лютеций получил свое название от древнего поселения, на месте которого стоит современный Париж. Главный город галльского племени паризиев носил латинское название — Lutetia Parisorum. Оспаривавший приоритет его открытия Фон Вельсбах предложил для лютеция название кассиопий (cassiopium), а для иттербия – альдебараний (aldebaranium) в честь созвездия Северного полушария. Кассиопий фигурировал до начала 1960-х годов в работах немецких ученых, хотя Международная комиссия по атомным весам приняла название Lutecium еще в 1914 году, а в 1949 г. его изменили на Lutetium.
Лютеций -177 применяется в радиоактивной онкологии также в борьбе с раком щитовидной железы. Производится путем его выделения из минералов вместе с другими тяжелыми редкоземельными элементами. Изотопы лютеция-177 и лютеция-178 получают в результате реакции облучения нейтронами изотопа иттербия-177 или лютеция-176.
Процесс проводят в исследовательском ядерном реакторе. Проблема, однако, состоит в том, это не позволяет получить химически чистый лютеций, который рассеян в земной коре до 0,2 г/т. Лютеций остается в соединении с иттербием, но далеко не в идеальных пропорциях.
Отделение лютеция от других лантаноидов до сих пор занимало около десяти часов. Чешские ученые открыли специальную молекулу, так называемый хелатор. Этот агент позволяет добиться необходимого эффекта в десять раз быстрее, нежели ранее. Что очень важно для сокращения потерь материала.
Это поможет не только увеличить объемы производства лютеция, но и повысит качество 71-го элемента таблицы Менделеева. В результате, как надеется Mилослав Полашек, данная основа радиофармпрепаратов будет использоваться чаще и, в частности, также при лечении рака простаты.