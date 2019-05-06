Чешские студенты рассказывают о программе Erasmus

Международная программа Erasmus+ открывает для молодых людей двери во многие европейские учебные заведения, предоставляя им возможность обучения за рубежом. Как стать ее участником? Какие условия необходимо выполнить, чтобы отправится учиться или стажироваться за рубеж и при этом получить стипендию? Как выбрать нужную программу, чтобы получить максимум знаний и полезного опыта?
Главной целью программы Erasmus является обмен студентами и преподавателей между университетами Европы. На данный момент в ней участвуют тринадцать регионов, в том числе страны Балканского полуострова и Южного Средиземноморья, а также государства Восточного партнерства: Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Россия. Erasmus+ предоставляет возможность обучаться, проходит стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. Благодаря этой программе учиться за границу отправилось около 300 тысяч молодых людей из Чехии. Одной из них стала Алжбета Станчакова: в 2015-16 годах она участвовала в проекте Европейская волонтерская служба (ЕВС —EVS, European Voluntary Service), инициированном Европейской комиссией для привлечения молодых волонтеров в разные страны. Своим опытом она поделилась в интервью Радио Прага:
— Я участвовала в стажировке в рамках проекта Европейской волонтерской службы в Бордо. Это не классическая программа Erasmus, когда студенты учатся в партнерском университете, а стажировка программы Erasmus+. Мы изучали язык, погружаясь в языковую среду, работали на волонтерских началах, однако получали стипендию, как и обычные студенты программы Erasmus. Мы должны были выполнять работу, которую нам давал муниципалитет города Бордо. Например, мы провели несколько уроков в местных школах, рассказывали о культуре и традициях наших стран. Мы говорили со школьникам и другими студентами на французском, провели несколько уроков иностранных языков, участвовали в организации различных мероприятий, например, Abilympics – конкурсы и соревнования для инвалидов. В целом стажировка была очень разносторонней.
Программа Erasmus интересна не только возможностью чему-то научиться и усовершенствовать свои языковые навыки. Это еще и отличный способ познакомиться с новыми людьми и, может быть, выучить дополнительно еще один язык: в рамках программы встречаются люди из самых разных стран. С кем сотрудничала Алжбета Станчакова во время стажировки в Бордо?
— У нас было тридцать волонтеров из разных стран Европы и тридцать французов. В программе участвовали молодые люди из Чехии, Словакии, Польши, Испании, Италии и Германии, если я не ошибаюсь. Мы всегда работали в парах, один был француз, а второй – приезжий студент. Такая система была введена потому, что некоторые поначалу плохо владели языком и нуждались в поддержке француза, если возникали какие-то проблемы.
Отбор студентов, которые хотят участвовать в определенных проектах программы Erasmus+, осуществляет комиссия. Как правило, процесс проходит в два этапа: первый на уровне кафедры, второй на уровне факультета. Во время отбора оценивается успеваемость студента и его общественная жизнь в рамках кафедры, однако главное – это уровень языковых знаний и мотивационное письмо. Своими впечатлениями от процесса отбора поделилась Алжбета Станчакова:
— Моя ситуация была не совсем обычной. Мне позвонили после того, как кто-то другой выбыл из проекта. Я присоединилась через месяц после начала программы. Однако обычная схема такова, что молодые люди, соответствующие требованиям, пишут заявку на сайте организаций, помогающих молодежи, например, mladi info. Потом проходит первый тур отбора, и выбранные кандидатуры посылают на согласование принимающей организации.
Я тогда была на втором курсе и находилась в затруднительном положении: не знала, буду ли вообще продолжать учебу. Я хотела учить язык, но обычно в рамках программы Erasmus отбор проходит очень долго, это требует времени и сил. Вторая проблема – финансы. Несмотря на то, что университет выплачивает стипендию, она не может покрыть все расходы. Для нормальной жизни надо или иметь накопленные деньги, или подрабатывать за границей в ходе учебы, а это очень непросто. Мы получали стипендию чуть более трехсот евро в месяц, а это крайне мало в таком достаточно дорогом городе, как Бордо. Однако, в отличии от обычных студенческих программ, у нас было оплачено жилье (хочу подчеркнуть, что эта сумма составляла 500 евро на человека) и страховка.
Обычно в рамках проекта ЕВС волонтеры привлекаются к работе в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды или помогают в обучении и уходе за детьми. Они сотрудничают с некоммерческими организациями и активно участвуют в общественной жизни принимающей страны. Как спустя годы оценивает свою стажировку Алжбета Станчакова?
— Лично для меня это означало возможность наконец-то как следует выучить французский. Я уже немного знала язык, но на самом начальном уровне, я была слабым студентом. Так что год во Франции я использовала в первую очередь для изучения языка. Сразу после возвращения я стала искать возможность работать на французском. Я и сегодня подрабатываю гидом для туристов из Франции, кроме того я работала в французских фирмах. А еще это была уникальная возможность познакомиться с самыми разными людьми. И теперь на каникулах я много путешествую, навещая ребят, с которыми мы подружились во время стажировки во Франции.
Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов
Крылья Чехословакии. Столетие первой летающей этажерки
Город Z на языке CZ. Война и Донецк в романе Владимира Рафеенко
Аренда в Чехии: квартиры уходят как горячие пирожки
Карловы Вары готовятся к открытию курортного сезона