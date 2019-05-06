Чешские студенты рассказывают о программе Erasmus

Главной целью программы Erasmus является обмен студентами и преподавателей между университетами Европы. На данный момент в ней участвуют тринадцать регионов, в том числе страны Балканского полуострова и Южного Средиземноморья, а также государства Восточного партнерства: Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Россия. Erasmus+ предоставляет возможность обучаться, проходит стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. Благодаря этой программе учиться за границу отправилось около 300 тысяч молодых людей из Чехии. Одной из них стала Алжбета Станчакова: в 2015-16 годах она участвовала в проекте Европейская волонтерская служба (ЕВС —EVS, European Voluntary Service), инициированном Европейской комиссией для привлечения молодых волонтеров в разные страны. Своим опытом она поделилась в интервью Радио Прага:

— Я участвовала в стажировке в рамках проекта Европейской волонтерской службы в Бордо. Это не классическая программа Erasmus, когда студенты учатся в партнерском университете, а стажировка программы Erasmus+. Мы изучали язык, погружаясь в языковую среду, работали на волонтерских началах, однако получали стипендию, как и обычные студенты программы Erasmus. Мы должны были выполнять работу, которую нам давал муниципалитет города Бордо. Например, мы провели несколько уроков в местных школах, рассказывали о культуре и традициях наших стран. Мы говорили со школьникам и другими студентами на французском, провели несколько уроков иностранных языков, участвовали в организации различных мероприятий, например, Abilympics – конкурсы и соревнования для инвалидов. В целом стажировка была очень разносторонней.

Программа Erasmus интересна не только возможностью чему-то научиться и усовершенствовать свои языковые навыки. Это еще и отличный способ познакомиться с новыми людьми и, может быть, выучить дополнительно еще один язык: в рамках программы встречаются люди из самых разных стран. С кем сотрудничала Алжбета Станчакова во время стажировки в Бордо?

— У нас было тридцать волонтеров из разных стран Европы и тридцать французов. В программе участвовали молодые люди из Чехии, Словакии, Польши, Испании, Италии и Германии, если я не ошибаюсь. Мы всегда работали в парах, один был француз, а второй – приезжий студент. Такая система была введена потому, что некоторые поначалу плохо владели языком и нуждались в поддержке француза, если возникали какие-то проблемы.

Отбор студентов, которые хотят участвовать в определенных проектах программы Erasmus+, осуществляет комиссия. Как правило, процесс проходит в два этапа: первый на уровне кафедры, второй на уровне факультета. Во время отбора оценивается успеваемость студента и его общественная жизнь в рамках кафедры, однако главное – это уровень языковых знаний и мотивационное письмо. Своими впечатлениями от процесса отбора поделилась Алжбета Станчакова:

— Моя ситуация была не совсем обычной. Мне позвонили после того, как кто-то другой выбыл из проекта. Я присоединилась через месяц после начала программы. Однако обычная схема такова, что молодые люди, соответствующие требованиям, пишут заявку на сайте организаций, помогающих молодежи, например, mladi info. Потом проходит первый тур отбора, и выбранные кандидатуры посылают на согласование принимающей организации.

Я тогда была на втором курсе и находилась в затруднительном положении: не знала, буду ли вообще продолжать учебу. Я хотела учить язык, но обычно в рамках программы Erasmus отбор проходит очень долго, это требует времени и сил. Вторая проблема – финансы. Несмотря на то, что университет выплачивает стипендию, она не может покрыть все расходы. Для нормальной жизни надо или иметь накопленные деньги, или подрабатывать за границей в ходе учебы, а это очень непросто. Мы получали стипендию чуть более трехсот евро в месяц, а это крайне мало в таком достаточно дорогом городе, как Бордо. Однако, в отличии от обычных студенческих программ, у нас было оплачено жилье (хочу подчеркнуть, что эта сумма составляла 500 евро на человека) и страховка.

Обычно в рамках проекта ЕВС волонтеры привлекаются к работе в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды или помогают в обучении и уходе за детьми. Они сотрудничают с некоммерческими организациями и активно участвуют в общественной жизни принимающей страны. Как спустя годы оценивает свою стажировку Алжбета Станчакова?

— Лично для меня это означало возможность наконец-то как следует выучить французский. Я уже немного знала язык, но на самом начальном уровне, я была слабым студентом. Так что год во Франции я использовала в первую очередь для изучения языка. Сразу после возвращения я стала искать возможность работать на французском. Я и сегодня подрабатываю гидом для туристов из Франции, кроме того я работала в французских фирмах. А еще это была уникальная возможность познакомиться с самыми разными людьми. И теперь на каникулах я много путешествую, навещая ребят, с которыми мы подружились во время стажировки во Франции.