Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки

Это выглядит как большой фломастер – однако все, что владелец им нарисует, сохраняется не только на бумаге. Благодаря специальному наполнителю пользователи могут создавать трехмерные объекты – от сережек и моделей детских машинок до фруктовой вазы. Идея создания 3D-ручки пришла семь лет назад Давиду Пашкевичу.

«В то время я работал в научно-исследовательском инкубаторе, и одновременно в доме детей и молодежи, где дети вынули из моей сумки этот предмет и начали с ним играть. В тот момент, собственно, и появилась идея создать какую-нибудь игрушку. Тогда появилось 3D simo – это был такой огромной прибор, который весил полкило, и его было невозможно более часа держать в руках», – вспоминал Давид Пашкевич.

Нарисованные предметы, шагнувшие в реальный мир

С того времени ручка значительно потеряла в весе и приобрела дополнительные функции – помимо 3D-рисования, прибор умеет также резать, паять и выжигать по дереву и коже. И хотя это – чешское изобретение, плоды своего успеха фирма пожинает, прежде всего, за рубежом.

«Должен признаться, что до этого года мы практически не присутствовали на чешском рынке, ориентируясь, в основном, на рынок США по единственной причине – там гораздо проще продать свое изделие. Американец действует так – увидит занятное видео, снятое каким-нибудь блогером, купит этот товар, а потом уже интересуется, для чего он нужен. Чех, как правило, поступает более рационально – две недели анализирует, где этот товар можно купить наиболее дешево, потом еще трижды нас спросит, нельзя ли получить скидку, и только когда решит, что это – именно то, что ему нужно, приобретет товар». Пример Давида Пашкевича – лишь один из многих. В конкурентную борьбу за границами Чехии пустилась также компания Chimpanzee, занимающаяся, занимающаяся производством энергетических батончиков и пищевых добавок для спортсменов. Хотя торговлю своим товаром компания начинала с Чехии, по-настоящему развернуться ей удалось только после выхода на рынок Германии.

«Чешский потребитель энергетических батончиков готов платить до 25 крон (менее 1 евро) за штуку. Однако у нас это невозможно – сырье, которое мы используем, очень дорогое по своей себестоимости, поскольку сельхозпроизводители должны его выращивать с учетом экологических требований и т.д. Поскольку мы находимся абсолютно вне мейнстрима, то решили уйти за границу, поскольку там два евро – не сумма», – объясняет владелец фирмы Йозеф Тауфар.

Мир современных технологий без пограничных столбов

О том, что чешский рынок для нее слишком мал, компания kiwi.com знала уже в тот момент, когда открывала свой сайт в Интернете, ведь ее фокус-группа – люди, путешествующие по всему миру, которым компания подыскивает дешевые железнодорожные, автобусные и авиабилеты. Компания делает маршруты, позволяющие пересаживаться с самолетов на автобусы и поезда на любом континенте.

«Ежедневно мы продаем более 30 тысяч мест. Сейчас мы открыли новый филиал в СШ – там у нас уже появился первый сотрудник. Также у нас есть точки по поддержке клиентов в Индии, на Филиппинах, острове Фиджи, в Тунисе. Мы начинали в 2012 году, и сегодня нас уже 2500 по всему миру», - рассказывает глава отдела штатов компании Катержина Габова Усиление экспансии чешских компаний за рубежом подтверждает и Иржи Сауэр, директор аудиторского отдела компании Deloitte. По его оценкам, сегодняшние чешские стартапы становятся все более активными, чаще используют новейшие технологи, что привлекает к ним клиентов со всего мира.

«Раньше они решали начинать свой бизнес в Чешской Республике, потом переходить в Словакию, Австрию, Польшу, Германию. Теперь фирмы действуют иначе – они говорят: «У меня есть идея, есть продукт, который может иметь успех во всем мире», и стараются вывести его на рынок в глобальном масштабе, то есть в США, в Азии, во всем Евросоюзе. Главным образом, речь идет о компаниях, использующих в своем бизнесе современные технологии, или предоставляющих принципиально новый тип услуг – посреднический сервис для туристов или производство компьютерных игр».

Бег за будущим – гибрид носков и ботинок

Именно на новый вид товара сделал ставку Петр Прохазка. Его гибрид носков и ботинок сегодня носят, главным образом, американцы, японцы, австралийцы. «Карманные ботинки», или Skinners, – это трикотажные носки с плотной, но гибкой подошвой. Они обладают антибактериальными свойствами и хорошо испаряет влагу, прекрасно подходят для занятий спортом, прогулок и катания на роликовых коньках, позволяя лишний раз переобуваться. Поскольку такие ботинки-носки умещаются в кармане, их действительно можно носить с собой в качестве запасной обуви.

«У меня не было некоторых вещей для работы, и я отправился в город на «охоту» – искать материалы, в отношении которых у меня уже имелись задумки. И я нашел такие дорожные наборы ниток и иголок, которые матери любят давать сыновьям, чтобы если у них оторвется пуговица, они могли ее пришить. Так что в ту же ночь я сделал первый прототип и испытал его», – рассказывает Петр Прохазка.

90% продукции идет на экспорт, и лишь небольшое количество товара остается в Чехии. Привлечь клиентов за рубежом помог краудфандинг – мелкие финансовые дотации от поклонников нового продукта. Таким путем идет все больше чешских стартапов. Изобретатели, которые не располагают собственным капиталом, выкладывают свои идеи в Интернет. Так, Давид Пашкевич с помощью сбора денег на разработку 3D-ручки смог собрать более 5 млн крон (почти 200 тыс. евро).

