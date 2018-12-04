Чешские спецслужбы: в стране активизируются российские и китайские шпионы

«Часто за ними скрываются бывшие сотрудники российских спецслужб, которые в этих целях используют подставных лиц чешской национальности или компании, зарегистрированные за рубежом», - рассказал «Чешскому Радио» пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха. Чехии поэтому следует более тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, принимающих участие в гостендерах.

Из данных, опубликованных в докладе, далее следует, что представители российских разведслужб более активно, чем в предыдущие годы, стремятся проникнуть в чешскую среду.

«Проблема Чехии заключается в том, что мы за деревьями не видим леса», предупреждает в этой связи Штих. «Стратегия ведения гибридного конфликта заключается в комплексном использовании всех военных и невоенных приемов для достижения поставленной цели. В том числе и в использовании средств, которыми располагает противоборствующая сторона. Примером может послужить злоупотребление свободой слова», продолжает Штих.

Кроме российских шпионов, этой методики придерживается и Китай, которому в докладе BIS также отведено немало места.

«Количество китайских шпионов оставалось в прошлом году неизменным, однако они активизировались. Кроме «стандартных» офицеров спецслужб на нашей территории усиленно продвигают интересы Китая также дипломаты и бизнесмены», - объясняет пресс-секретарь Информационной службы безопасности.

На политическом уровне действия Китая в Чехии направлены на подрыв единой политики Евросоюза, далее представители этого государства заинтересованы в информации из области обороны, энергетики, логистики, телекоммуникаций, финансов, здравоохранения и новейших технологий, говорится в докладе.

Чешские СМИ в этой связи упоминают президента Милоша Земана, который является активным сторонником развития чешско-китайских взаимоотношений. Пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек доклад BIS прокомментировал словами, что «уверенное в себе и сильное демократическое государство не должно поддаваться опасениям».

«Поддержание как можно более широкого экономического сотрудничества - в интересах Чешской Республики», - заявил далее Овчачек.

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 г. в понедельник обнародовала также Военная разведка (VZ). И по ее сведениям, иностранные агенты пытались кроме сбора информации усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры. В течение указанного периода времени не были зафиксированы случаи террористической угрозы в адрес ЧР, сообщает далее разведка.

Правительство уделяет докладам спецслужб должное внимание, заверил СМИ премьер Андрей Бабиш.

«Данные, поступившие от Службы безопасности Чехии и разведслужб, будут обсуждаться на отдельном заседании Кабмина в январе будущего года. Министры озвучат предпринятые ими меры для того, чтобы впредь не ставить под угрозу как безопасность, так и экономические интересы государства», - сообщил премьер.