В чешских школах прошла однодневная забастовка

По сообщению профсоюзов, полностью закрытой была 1221 школа, 2700 других изменили график работы. Еще 3000 учебных заведений полностью поддержали идею забастовки, однако занятия отменять не стали. Минобразования утверждает, что цифры завышены. Всего в чешскую образовательную систему входят 9748 детских садов и школ начального и среднего уровня, в которых работают почти 145 тысяч учителей.

«Не стоит удивляться, что учителя раздосадованы. Правительство сначала заявило, что их зарплаты будут динамично расти, а на самом деле тарифная ставка, которая дает им какую-то гарантию, увеличится намного меньше, чем было обещано. Министр образования говорит, что готовит на будущий год реформу и что деньги в бюджете есть, но кто знает, что будет в будущем году», - сообщил глава школьных профсоюзов Франтишек Добшик.

Напомним, что правительство на прошлой неделе приняло решение поднять тарифную ставку зарплат учителей на 8 процентов. Остальные 2 процента будут выплачиваться педагогам в качестве надбавки. Представители профсоюзов утверждают, что договоренность с министром образования Робертом Плагой была иной: изначально профсоюзы требовали поднять оплату труда педагогических работников на 15 процентов, позже согласились на 10-ти процентное увеличение базового оклада.

Премьер Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага заявили, что забастовка бессмысленна.

«Я хочу напомнить, что переговоры, которые мы вели с профсоюзами, не касались увеличения зарплат как таковых. Речь шла о том, сколько процентов от прибавки будет включено в тариф, то есть каким образом мы разделим выделенные на зарплаты 11 миллиардов крон. Оставшиеся два процента будут распределяться директорами школ. Именно поэтому я не понял, почему профсоюзы объявили предзабастовочную готовность, и до сих пор мне не ясно, почему они называют в качестве главной причины забастовки размер зарплат», - сообщил министр образования Роберт Плага.

Однако учителя в рамках забастовки предъявляют и другие требования, пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам образовательной системы в целом.

«Мы назвали бы в качестве главного требования ревизию инклюзии – из-за нее школьная система ежегодно лишается миллиардов крон. Необходимо также поднять процент ВВП на образование, чтобы хватало денег на все необходимые пособия для детей и учителей», - заявил Ян Кубат, директор базовой школы Костелни г. Тахов, в которой в среду, в день забастовки, были отменены занятия для старшеклассников, обучение начальных классов проходило в обычном режиме. Подобным образом подошли к забастовке и многие школы