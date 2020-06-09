Чешские разработчики помогут «Врачам без границ» распознавать ядовитых змей

Прикладное программное обеспечение разрабатывается с целью помочь врачам в Азии и Африке быстро определить вид змеи, и найти нужное противоядие.

«Достаточно скачать приложение, сфотографировать змею, а потом получить информацию, о каком пресмыкающемся идет речь», - рассказал «Чешскому Радио» студент аспирант Западно-чешского университета Лукаш Пицек.

«Здесь мы, например, видим фотографию королевской кобры. Какую мы получаем информацию? Ядовита ли змея или нет. Приложение нам также показывает наиболее близкие виды пресмыкающихся, или те змеи, с которыми можно данный экземпляр перепутать», - объясняет Лукаш Пицек.

Как показывает практика, мобильное приложение умеет правильно определить 9 змей из 10. Каждый результат контролируется специалистом.

«Человек в считанные секунды получает информацию, о какой змее идет речь. Через некоторое время он получает от врача-специалиста или зоолога подтверждение о правильности результата, или коррекцию, что это за змея на самом деле».

В приложение на данный момент включены 800 видов змей. Те, которые обитают в Чешской Республике, в том числе. Разработчики планируют список пресмыкающихся в будущем увеличить. «Приложение умеет распознавать всех змей, на которые можно натолкнуться в Чехии. Начиная c обыкновенной гадюки и заканчивая ужом».

Программное обеспечение создается на английском языке, чтобы оно было доступно широкому кругу пользователей. Скачать приложение можно будет бесплатно.

«Наша цель – уменьшить количество смертей или тяжких повреждений здоровья от поражения ядом в результате змеиных укусов в развивающихся странах Азии и Африки, где ежегодно наблюдаются сотни тысяч подобных случаев. Но приложение предназначено и для широкой аудитории. То есть, если вы отправляетесь в поход, увидели змею и хотите узнать о ней более подробную информацию, вы также можете отправить запрос».

Приложение – одно на весь мир, то есть работает везде одинаково. Для определения вида змеи программа использует также GPS-данные о месторасположении телефона, с которого был произведен запрос, благодаря чему увеличивается вероятность правильного ответа.

Как уже было сказано, чешско-швейцарским приложением в начале июня первыми станут пользоваться работники организации «Врачи без границ», затем оно будет размещено в свободном доступе в Интернете. В завершение Лукаш Пицек приводит пример Индии, где известны случаи частой замены четырех видов опасных змей. Благодаря полученным фотографиям от местных ученые надеются систему их распознавания еще усовершенствовать.