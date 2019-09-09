Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о«гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек уже посоветовал Владимиру Мединскому принести извинения за свои слова. 8 сентября в телеинтервью глава парламентской партии Петр Фиала подчеркнул, что «Чехия вправе требовать извинений». «И крупной державе следует разговаривать с нами уважительно, как это и положено делать в отношении независимого государства», – указал Петр Фиала. Староста Праги-6 Ондржей Коларж, ставший объектом нападок российского министра, отказался комментировать ситуацию, сказав, что этот вопрос относится к компетенции МИД.

«Выбирать себе памятники – внутреннее дело каждого народа»

«Прага была освобождена уже после падения Берлина. Была брошена армия Конева, 12 тысяч наших солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба. И президент Милош Земан, как человек мудрый и образованный, сказал, что это безобразие, и так делать нельзя. Надеемся, что после его выступления местные власти примут правильное решение», – заявил 6 сентября Владимир Мединский на пресс-конференции, напоминая о словах, сказанных накануне Милошем Земаном. «Те, кто воюет со статуями, трусливы, так как статуя не может обороняться. Я бы советовал оставить памятник на месте и не ставить себя в неловкое положение из-за незнания истории», – сообщил президент Милош Земан в своем недавнем телеинтервью.

Глава МВД: «Слова российского министра – лишние, однако сносить памятник поздно, ведь так можно убрать Жижку или Карла IV»

Председатель гражданских демократов (ODS) Петр Фиала напомнил, что «это внутреннее дело каждого народа – выбирать себе памятники, и мы не можем позволить обзывать "фашистом" представителя выборной власти за его точку зрения». Глава МВД Чехии, председатель социал-демократической партии Ян Гамачек прокомментировал ситуацию словами: «Российский министр упустил, как когда-то сказал Жак Ширак, "прекрасную возможность промолчать". По моему мнению, это не его дело, и такие заявления в адрес Чешской Республики и избираемых представителей, пусть речь идет и о представителях района, излишни и в целом напрасно усложняют ситуацию». Одновременно Ян Гамачек сказал, что «сносить памятники той эпохи уже поздно». «Так можно дойти до того, что убрать Жижку как гуситского полководца или Карла IV, потому что тот был антисемитом», – отметил политик. С точки зрения Яна Гамачека, достаточно было поместить на памятник таблички, рассказывающие о роли Конева в подавлении Венгерского восстания и вторжении в ЧССР в 1968 году, что было сделано в прошлом году. Одновременно политик не возражает против того, чтобы вопрос о судьбе памятника решался на референдуме жителями района.

«Риторика некоторых представителе вашей страны со сталинских времен не слишком изменилась»

Бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, экс-депутат Иван Грабал, бывший замминистра обороны Даниэл Коштовал и отец старосты Ондржея Коларжа Петр Коларж, ранее занимавший пост посла Чехии в США и России, обратились к министру культуры РФ с открытым письмом, в котором подчеркнули, что «вмешательство в дискуссию в Чехии по поводу памятника Коневу неприемлемо». «К сожалению, целенаправленно лживое и отвратительное приведение в пример НСДАП доказывает, что риторика некоторых представителе вашей страны со сталинских времен не слишком изменилась. Данный факт убеждает нас в том, что собственные вопросы мы должны решать самостоятельно», – говорится в послании.

Дочь Конева: «Чехи грызутся из-за трактования собственной истории»

Со своей стороны, дочь маршала Конева Наталья в интервью «Звезде» (СМИ Минобороны РФ заявила), что «пока чехи грызутся из-за трактования собственной истории, у нас возникла идея перевезти в Россию и пражский памятник». «Памятник моему отцу в Праге уже неоднократно подвергался осквернениям... История с памятником Коневу – очередная попытка пойти против правды войны и способ оспорить значимость того, что сделала Красная армия для Европы. Эта тема сегодня очень популярна у европейцев, которые стараются доказать, будто советские солдаты были оккупантами», – считает Наталья Конева, которая также сообщила, что в 1987 году памятник маршалу был перевезен из Кракова в Киров.

Споры о судьбе монумента обострились, когда, после того как памятник советскому военачальнику в очередной раз облили красной краской, и староста района Ондржей Коларж отказался его очищать. Это вызвало протесты со стороны МИД России, а памятник очистили добровольцы. Также староста Праги-6 неоднократно предлагал перенести спорный монумент на территорию посольства РФ или музей. После того как администрация закрыла монумент защитной пленкой во избежание новых актов вандализма, в адрес главы районной администрации начали поступать угрозы физической расправы, а пленку неоднократно срывали.

В данный момент памятник вновь открыт, а на скульптуру маршала Ивана Конева нанесено антивандальное покрытие.