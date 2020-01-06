Чешские политики о ситуации в Ираке

Чешские политики также разошлись во мнениях касаемо ситуации в Ираке. Глава чешского МИДа Томаш Петршичек заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани было сложным решениям, принятым в сложной ситуации: «Я воспринимаю воздушные удары США по Ираку как экстренный шаг в сложнейший ситуации. Решение о виновности человека должен принимать суд, а не военные. К сожалению, ситуация на Ближнем Востоке продолжает усложняться, а не решаться. В данный момент под угрозой находятся те хрупкие хрупкие достижения в борьбе против Исламского государства и международного терроризма, которых так долго добивалось мировое сообщество», - отметил Томаш Петршичек. Министр иностранных дел отметил, что главным приоритетом чешской дипломатии является обеспечение безопасности чешских граждан в Ираке, включая дипломатов и солдат.

Ракетный обстрел США близ международного аэропорта в Багдаде и убийство генерала Сулеймани раскритиковал Лубомир Заоралек, министр культуры и бывший глава министерства иностранных дел. «Убийство иранского генерала Сулеймани – это опасная провокация, которая обострит ситуацию в регионе. Дональд Трамп, пытаясь продемонстрировать свою мощь, лишь добавил себе проблем, которые ему аукнутся на предстоящих президентских выборах в США», – написал Лубомир Заоралек в своем аккаунте в сети Twitter.

Критично настроен по отношению к этим событиям также заместитель председателя компартии ЧР Станислав Гроспич: «Это еще один агрессивный шаг США против независимого государства, которым Ирак, бесспорно, является. Этот поступок может привести к дальнейшей эскалации напряженности и дальнейшему военному конфликту в стране, раздираемой внутренними распрями, да и во всем регионе Ближнего востока, страдающего от войны с Исламским государством», - заявил Гроспич, подчеркнув, что убийство генерала Сулеймани это шаг, заслуживающий осуждения.

Евродепутат от партии пиратов Микулаш Пекса отметил, что генерал Сулеймани был, безусловно, опасным политическим лидером, однако подобное убийство не сможет позитивно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Ян Бартошек (партия христианских демократов) заявил, что убийство Солеймани было непростым, но необходимым решением, поскольку Иран совершает нападение на корабли и нефтяные объекты в регионе и разрабатывает баллистическое оружие. «В настоящий момент Европа должна поддерживать Америку», - написал он в своем аккаунте в сети Twitter. Ян Бартошка назвал Сулеймани террористом, ответственным за гибель многих людей.

Депутат Европарламента Ян Заградил (партия гражданских демократов) также поддержал операцию США, по мнению которых Солеймани долгое время был одним из самых опасных людей на Ближнем Востоке. «Он поддерживал иранское влияние в Ираке, командуя подрывными операциями против США. Он погиб в конфликте, который разжег сам Иран. Старания Ирана добиться региональной гегемонии необходимо остановить», – заявил Ян Заградил.