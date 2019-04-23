Чешские политики и политологи о новом президенте Украины

Победившего на выборах Владимира Зеленского в воскресенье и в понедельник поздравили многие главы государств и видные политики. Одним из первых избрание Владимира Зеленского прокомментировал глава МИДа Чехии Томаш Петршичек, который в январе 2019 года с официальным визитом посетил Украину.

«Я считаю, что первоочередная задача нового президента – в продолжении реформ по созданию правового государства, которые необходимы для того, чтобы политика и экономика Украины и дальше развивалась. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что Чешская Республика (как и весь Евросоюз) продолжить поддерживать территориальный суверенитет Украины», – заявил министр Петршичек в своем интервью Чешскому радио.

Постсоветское пространство – вотчина олигархов

Избрание Зеленского также прокомментировала известный политолог, профессор Владимира Дворжакова. Как она оценивает нынешнюю политическую ситуацию в Украине и что по ее мнению стало главной причиной победы бывшего актера?

— Весьма позитивным моментом я считаю тот факт, что Петр Порошенко официально признал свое поражение – это совершенно естественно в демократических государствах, но весьма нехарактерно для Украины. Украинская общественность голосовала против олигархов, но возымеет ли это эффект, покажет время, потому что на данный момент сложно сказать, кто именно стоит за Владимиром Зеленским и не является ли он чьим-то «представителем» в борьбе олигархов. Общество на постсоветском пространстве олигархизировалось, конфликты в этой области – это конфликты олигархов. И решающим фактором было не то, придерживаетесь ли вы «левых» или «правых» политических взглядов, хотите ли вы улучшить социальные условия или облегчить ведение бизнеса – раньше выборы в Украине были лишь политическим маркетингом, а предвыборные лозунги все равно не исполнялись.

Зеленский – актер и оппозиция олигархам

В ходе предвыборной дебаты с завершающим свой срок президентом Петром Порошенко Зеленский несколько раз заявил, что он не политик, а обычный человек, который хочет улучшить жизнь в своей родной стране, а его популярность среди избирателей – лишь результат недочетов предыдущего правительства, несдержанных предвыборных обещаний и общего недовольства граждан властью. Подобного мнения придерживается и Владимира Дворжакова:

— Владимир Зеленский – актер, он говорит на языке, который понятен обычным людям. Его избрание в президенты является последствием ошибок его предшественников. Когда в политике кто-то побеждает, это зачастую происходит еще и благодаря тому, что до этого кто-то не смог исполнить своих обещаний и не оправдал надежд избирателей. Кроме того, надо всегда учитывать и то, кто стоит в оппозиции. А для избирателей в Украине было очень важно, чтобы в политику пришел тот, кто не связан с олигархами и обогащением в предыдущие годы. Хотя, разумеется, и Зеленского кто-то поддерживает, ведь предвыборная кампания стоит немалых денег. Следует также помнить, что президент в Украине имеет большую власть, чем, скажем, у нас и имеет непосредственное влияние на создание правительства. Но, конечно, прежде, чем выносить решение, надо подождать первых шагов нового президента, а в данной ситуации все крайне непредсказуемо.

Согласно законам страны, президент не формирует правительство Украины и кабмин не уходит в отставку после выборов нового главы государства. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада. Лишь только после парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Глава государства может выдвинуть своих кандидатов на посты глав МИД, Минобороны и Службы безопасности, а также на должность генпрокурора.