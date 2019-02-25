Чешские «Насекомые» на киноэкране Петербурга

Маскарад энтомологических гротескных образов был выписан Шванкмайером на основе некоторых частей пьесы Чапеков в рассказе еще в 1970 году, однако съемки фильма тогда не представлялись возможными. Баррандовская киностудия отклонила предложенный им киносценарий – Шванкмайер находился в период «нормализации» под пристальным наблюдением власти и цензуры.

«Я также являюсь мизантропом»

Замысел написать пьесу «Из жизни насекомых» возник у Йозефа и Карела Чапеков в 1919 году и был воплощен в 1921 году.

– В тот период братья Чапеки еще не были такими конформистами, как позже, когда они, по сути, превратились в придворных писателей и художников. В пору создания пьесы они были молоды, а молодость сама по себе мизантропична и открыто проявляет свое несогласие с окружающим миром. И Чапеки тоже выразили свой протест,

– отметил Ян Шванкмайер в интервью «Чешскому Радио», присовокупив: «Я также являюсь мизантропом».

«Мой сценарий углубляет эту мизантропию так, как углубляется и сходство между человеком и насекомым, сходство между этой цивилизацией и муравейником. Забывать нельзя и про посыл «Превращения» Кафки, герой которого Грегор преображается в чудовищное насекомое», – пояснил режиссер, которого критики причисляют к сюрреалистам не только на основе созданных им «Алисы», «Урока Фауста» и «Конспираторов наслаждений».

Главный герой «Насекомого» играет в спектакле Жука навозного, страдающего паранойей и бегущего от своего преследователя – невидимого остальным навозного шара. В составе этого ансамбля режиссер, он же Сверчок, его беременная жена Сверчиха, ее любовник, спящий, а может прикидывающийся спящим Паразит – его жертвой становится Личинка, плетущая себе кокон.

«Нашим намерением было написать не драму, а мистерию в старинной наивной манере. Как в средневековух мистериях выступали олицетворенные Скупость, Эгоизм или Добродетель, так и у нас некоторые моральные категории воплощены в образах насекомых просто для большей наглядности … Мы не писали ни о людях, ни о насекомых, мы писали о пороках», - поясняли соавторы Чапеки в предисловии к своей первой пьесе.

Шванкмайер в роли комментатора необъяснимого

Шванкмайер не потерял интереса к этому произведению и по прошествии ряда десятилетий. Восемь лет собирал средства на съемки полнометражного фильма через краудфандинг. Проект поддержали и зарубежные поклонники его творчества.

В центре сюжета «Насекомых» – небольшая группа актеров любительского театра, которые отягощены рядом психологических проблем и страдают галлюцинациями. Они репетируют в провинциальном театре спектакль по пьесе Чапеков, играя из рук вон плохо. Режиссер не удовлетворен, просит сыграть еще и еще. И они снова играют, и опять неважно… Это фильм о фильме, в котором открываются потаенные мечты, фильм о театре – не зря Шванкмайер после запрета с 1972 по 1979 г. снимать кино отдал столько энергии культовому пражскому театру Laterna Magica. С конца 1950-х он чередует различные средства выражения и вторжения в так называемый реальный мир, прибегая ради воплощения своих идей не только к киноязыку, но и к текстам, медиумическим рисункам, поэзии.

В последней своей ленте режиссер наставляет актеров и объясняет зрителям, как следует воспринимать «Насекомое». Из этого, собственно говоря, следует, что понимать это каким-либо привычным образом вовсе не рекомендуется, так как перед нами кукольный театр абсурда. На большинство вопросов здесь нет рациональных ответов.

В ожидании «Чешскиого льва»

– Актерское искусство в этом фильме не может опираться на систему изучения образа под микроскопом, то есть на Станиславского. Здесь необходим другой подход к воплощению персонажей, частично стилизованный,

– уверен Шванкмайер.

Стилизованная подача материла актерами сочетается в фильме с анимацией.

Фильм «Насекомые» выдвинут в пяти номинациях на национальную кинопремию «Чешский лев». Итоги конкурса будут оглашены 23 марта. Лента, как и предыдущий фильм, комическая исповедь о психоанализе «Пережить свою жизнь», по большей части снималась в мастерской самого режиссера и в бывшем питейном заведении в Кновизе в районе Кладно. После реконструкции эта пивная превратилась в кинотеатр.