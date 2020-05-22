Чешские наномаски могут выйти на европейский рынок средств индивидуальной защиты

Чешские защитные наномаски, производимые в Пльзене компанией Workpress Aviation, получили на днях все необходимые сертификаты для того, чтобы выйти на европейский рынок. Авиационный завод перепрофилировал часть своего производства в первые недели вспышки пандемии коронавируса в Европе. Эффективность фильтрации наномасок выше, чем у респираторов класса FFP3. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) оснащено двумя фильтрами вдоха и одним фильтром выдоха на случай использования маски инфицированным лицом, а сделана она из антиаллергенного материала.

«Эксплуатационный срок маски рассчитан на несколько лет, сменные фильтры можно использовать по несколько месяцев. Нанофильтры являются гарантией того, что вирус вообще не попадает в ваш организм», - рассказал «Чешскому Радио» разработчик этого индивидуального средства защиты Ян Сайберт.

«Фильтры сами по себе не изнашиваются, длительные сроки носки не приводят к снижению эффективности фильтрации как таковой, просто со временем они забиваются крупными частицами. Поэтому, когда становится труднее дышать, пора менять фильтры», - говорит Сайберт.

Разработка многоразовой наномаски началась в марте текущего года, ее эффективность и удобство проверяли на практике чешские медики, врачи и работники в сфере социальных услуг.

«Эти защитные полумаски использовали работники домов для инвалидов, факультетских больниц, спасатели, пожарные и даже те, кто нуждаются в терапевтических собаках, чтобы мы проверили их на природе. В них работали и мусорщики, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Все замечания были учтены на этапе финальной доработки маски», - рассказал заместитель гетмана Пльзеньского края Иво Грюнер. В настоящее время фирма выпускает уже вторую модель полумаски.

«Мы получили сертификат Чешской торговой инспекции, оправдывающий нас предлагать товар на рынке Евросоюза. Прошло успешное тестирование масок 2 ЕN 140 и 143. В течение двух недель планируем запустить производство еще одной модели», - продолжает Сайберт.

Завод выпускает четыре тысячи масок в день, но объем производства можно увеличить до 30 тысяч, подтвердил официальный представитель фирмы Иржи Гекел. К производству были привлечены даже заключенные плзеньской тюрьмы «Боры». Фирма намерена принять участие в государственных тендерах на закупку средств индивидуальной защиты. «Нашей продукцией хотим снабжать в первую очередь чешский рынок», - сообщил Гекел.

Получение всех необходимых сертификатов дает возможность начать обсуждать конкретные поставки с потенциальными заказчиками, к которым относятся медицинские заведения, Полиция ЧР и Тюремная служба Чехии.

На этой неделе на заводе лично побывал министр внутренних дел Ян Гамачек.

«Поставки в режиме чрезвычайного положения, которые осуществлялись преимущественно из-за рубежа, прекратились. Мы уже говорили о том, что хотим дать возможность чешским фирмам, чтобы на будущее, если эпидемиологическая ситуация не дай бог снова ухудшится и нам опять понадобятся защитные средства в больших объемах, именно они были теми поставщиками, кто обеспечит нас необходимым товаром. Чтобы хотя бы часть материала была произведена в Чешской Республике», - сообщил глава МВД Чехии.

Правительство Чехии в понедельник приняло решение пополнить Государственный материальный резерв медицинским материалом и средствами индивидуальной защиты на сумму 3,7 млрд крон.

« В настоящее время мы подготавливаем крупный тендер на снабжение Государственного материального резерва. Я предполагаю, что это шанс и для Workpress Aviation, и что компания примет участие в этом тендере», - подытожил министр.

Государство намерено приобрести маски, респираторы, фильтры, защитную одежду, одноразовые перчатки и средства для производства дезинфекции, подтвердил в интервью «Чешскому Радио» директор Резерва Павел Швагр.